Skotin flakka milli Enoks og Birgittu: „Settu franskarnar í pokann“

Sjó- og athafnamaðurinn Enok Vatnar Jónsson og Birgitta Líf Björnsdóttir, áhrifavaldur, LXS skvísa og markaðsstjóri World Class á Íslandi voru saman í um það bil þrjú ár og eignuðust saman son í febrúar í fyrra.

Í síðasta mánuði var svo greint frá því að slitnað hefði upp úr sambandi þeirra.

Nýtur lífsins í Suður-Frakklandi

Birgitta er stödd í Cannes í Frakklandi og nýtur lífsins á frönsku ríverunni í góðum vinkvennahópi.

Í myndbandi á Tiktok-reikningi Ástrósar Traustadóttur sést Birgitta ganga ein við undirleik lagsins Let me love you með Ariana Grande, á meðan hún horfir til allra átta og glottir. Vinkonur hennar dást að henni á meðan og taka myndir.

Texti lagsins sem heyrist í myndbandinu er nokkurn veginn eftirfarandi:

„Ég var að hætta með kærastanum mínum. Núna er ég hérna einhleyp, og veit ekki alveg hvað bíður mín. En ég er ekkert að missa mig, ætla slaka á og fylgjast með.“

Enok lætur ekki kyrrt liggja og skrifar athugasemd við myndbandið: „Settu franskarnar í pokann“.

Um er að ræða slanguryrði sem notað er til að niðurlægja einhvern, gefa í skyn að þú hafir engan áhuga á að hlusta á það sem viðkomandi hefur að segja.

Aðstæðurnar sem vísað er til eru þegar starfsmaður á skyndibitastað ætlar að fara spjalla um heima og geima við viðskiptavin, en sá sem er að versla segir starfsmanninum einfaldlega að þegja og sinna starfi sínu.

Í seinni tíð hefur orðið algengt að beina frasanum í átt að áhrifavöldum á samfélagsmiðlum, og er merkingin aðeins önnur. Er þá átt við að að áhrifavaldurinn sé ekki starfi sínu vaxinn og ætti öllu heldur að starfa á skyndibitastað, þar sem hann gæti „sett franskarnar í pokann.“

Athugasemdin þykir nokkuð kuldaleg og niðrandi ef marka má viðbrögðin.

„Þetta er konan sem gekk með son þinn í 9 mánuði. Hvernig líður þér í glerhúsinu þínu?“ segir ein sem svarar honum.

„Elska hvað þú fattar ekki hversu lítið þú ert að gera úr sjálfum þér akkurat núna - absolute cinema,“ segir önnur.

Önnur ritar athugasemd við myndbandið sem er ótengd ummælum Enoks, en hún segir: „Alvöru fumble hjá kallinum,“ og ljóst er af þeim ummælum að fleiri en Enok sjálfur túlka myndbandið sem sneið í garð Enoks.

Fréttin hefur verið uppfærð með ítarlegri skýringu á slanguryrðinu