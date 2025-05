Fulltrúar Íslands að þessu sinni voru bræðurnir Matthías Davíð og Hálfdan Helgi Matthíassynir með lagið Róa. Þeir stigu fyrstir á stig og hófu því keppnina á orðunum „let's go.“

Útlitið var heldur svartsýnt fyrir keppnina sem gáfu í skyn að Ísland myndi ekki komast áfram í úrslitin sem eru á laugardaginn. VÆB-bræðurnir stóðu sig hins vegar með prýði og sungu sig inn í úrslitin.

Bjarki Sigurðsson fréttamaður svoleiðis trylltist þegar úrslitin voru tilkynnt. Viðbrögðin hans má lesa í fréttinni hér fyrir neðan.

Hér má sjá atriðin tíu sem komust áfram í úrslitin:

Ísland - VÆB-bræður með lagið Róa

Pólland - Justyna Steczkowska með lagið Gaja

Eistland - Tommy Cash með lagið Espresso macchiato

Svíþjóð - KAJ með lagið Bara badu bastu

Portúgal - Napa með lagið Deslocado

Noregur - Kyle Alessandro með lagið Lighter

San Marínó - Gabry Ponte með lagið Tutta l'Italia

Albanía - Shkodra Elektronike með lagið Zjerm

Holland - Claude með lagið C'est La Vie

Úkraína- Ziferblat með lagið Bird of Pray

Þessi lönd komust ekki áfram í úrslit:

Króatía - Marko Bošnjak með lagið Poison Cake

Kýpur - Theo Evan með lagið Shh

Belgía - Red Sebastian með lagið Strobe Lights

Aserbaísjan - Mamagama með lagið Run With U

Slóvenía - Klemen með lagið How Much Time Do We Have Left