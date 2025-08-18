Ljósbrot tilnefnd til Kvikmyndaverðlauna Norðurlandaráðs Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 18. ágúst 2025 10:15 Íslenska kvikmyndin Ljósbrot er tilnefnd til kvikmyndaverðlauna Norðurlandaráðs 2025. Stikla Kvikmyndin Ljósbrot heldur áfram sigurför sinni um heiminn en hún er tilnefnd til kvikmyndaverðlauna Norðurlandaráðs 2025. Ljósbrot keppir í flokki sjö kvikmynda. Í fréttatilkynningu segir: „Íslenska kvikmyndin Ljósbrot, í leikstjórn og eftir handriti Rúnars Rúnarssonar og framleidd af Heather Millard, er ein af sjö kvikmyndum sem tilnefndar eru til Kvikmyndaverðlauna Norðurlandaráðs 2025 -einna virtustu menningarverðlauna á Norðurlöndum.“ Rökstuðningur dómnefndar varðandi tilnefninguna er eftirfarandi: „Una, aðalpersóna myndarinnar, glímir við innri ólgu sem birtist í speglum og spegilmyndum og er sprottin af mikilli leynd sem einkenndi ástarsamband hennar. Elín Hall fer með hlutverk Unu og með hrárri berskjöldun leiðir hún áhorfendur í gegnum tilfinningaþrungið ferðalag þar sem sorgin kraumar undir niðri. Ljósbrot fjallar um hverfulleika tilverunnar og það hvernig allt getur breyst á augabragði. Ljóðrænt raunsæi Rúnars Rúnarssonar setur hið ósagða framar því sem sagt er beinum orðum um leið og óvæntri kímni er fléttað inn í frásögnina. Með því að leyfa því harmræna og því fyndna að standa samhliða kemst Rúnar hjá því að lýsa sorginni sem einvíðu fyrirbæri og sér jafnframt til þess að kvikmyndin endurspegli hið oft og tíðum mótsagnakennda róf mannlegra tilfinninga í heild.“ Myndin, sem hlaut lofsamlega dóma og var jafnframt opnunarmynd Un Certain Regard á kvikmyndahátíðinni Cannes 2024 þar sem hún var frumsýnd, hefur hlotið fjölda alþjóðlegra verðlauna. Ljósbrot eftir Rúnar Rúnarsson var valin kvikmynd ársins á Edduverðlaunahátíðinni 2025 og hlaut alls fimm Eddur og hlaut Drekaverðlaunin sem besta norræna kvikmyndin á kvikmyndahátíðinni í Gautaborg, stærstu kvikmyndahátíð Norðurlanda fyrr á árinu. Rúnar Rúnarsson, sem hlotið hefur fjölda verðlauna fyrir kvikmyndaverk sín á borð við Eldfjall, Þresti og Bergmál ásamt stuttmyndinn O, hefur vakið innlenda og alþjóðlega athygli fyrir kvikmynd sína Ljósbrot í framleiðslu með Heather Millard hjá Compass Films. Árið 2025 markar sérstakt tímamót í sögu verðlaunanna: Í fyrsta sinn eru sjö kvikmyndir tilnefndar, þar af þrjár eftirminnilegar heimildarmyndir og er færeysk kvikmynd tilnefnd í fyrsta sinn. Tilnefningar kvikmyndaverðlauna Norðurlandaráðs 2025 eru: Danmörk / Min Evige Sommer leikstjórn: Sylvia Le Fanu, handrit: Mads Lind Knudsen, Sylvia Le Fanu, framleiðandi: Jeppe Wowk. Finnland / The Helsinki Effect handrit og leikstjórn: Arthur Franck, framleiðendur: Sandra Enkvist, Arthur Franck, Oskar Forstén. Færeyjar / Seinasta paradís á jørð leikstjórn: Sakaris Stóra, handrit: Tommy Oksen, Mads Stegger, Sakaris Stórá, framleiðandi: Jón Hammer. Grænland / WALLS – Akinni Inuk leikstjórn: Sofie Rørdam og Nina Paninnguaq Skydsbjerg, framleiðandi: af Emile Hertling Péronard. Ísland / Ljósbrot leikstjórn og handrit: Rúnar Rúnarsson, framleiðandi: Heather Millard, Rúnar Rúnarsson. Noregur / Drømmer leikstjórn og handrit: Dag Johan Haugerud, framleiðendur: Yngve Sæther, Hege Hauff Hvattum. Svíþjóð / Israel Palestine på svensk tv 1958-1989 leikstjórn og handrit: Höran Hugo Olsson, framleiðandi: Tobias Janson. Kvikmyndaverðlaun Norðurlandaráðs voru fyrst veitt árið 2022. Þau voru síðan stofnuð formlega árið 2005 og eru veitt árlega um leið og verðlaun Norðurlandaráðs á sviði tónlistar, bókmennta og umhverfismála. Kvikmyndaverðlaununum er stýrt af Nordisk Film & TV Fond. Verðlaunaféð nemur 300. þúsund danskra króna og skiptast þau á milli leikstjóra, handritshöfunda og framleiðanda verksins. Verðlaunakvikmyndin verður kunngjörð þann 21. október 2025 næstkomandi. Bíó Paradís mun að venju sýna allar tilnefndar kvikmyndir og bjóða upp á norræna kvikmyndaveislu dagana 18. - 22. september 2025. 