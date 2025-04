Orðskiptin áttu sér stað þegar verið var að ræða það hvað vinstri öflin í landinu þyrftu að gera til að ná eyrum fleira fólks og var meðal annars rætt um góðan árangur Ingu Sæland og Kristrúnar Frostadóttur í þeim efnum.

Almenningur nenni ekki að hlusta á röfl

Sólveig Anna hafði eftirfarandi um málið að segja:

„Venjulegt fólk, almenningur, auðvitað nennir ekki að hlusta á eitthvað svona sanctemonious röfl, það má aldrei segja þetta, það má ekki tala um þetta, þú ert sek um hugsanaglæp hér og hugsanaglæp þar.“

„Fólk vill bara fá að tala, einmitt frjálst, vill fá að koma skoðunum sínum á framfæri, vill mæta stjórnmálafólki sem jafningjum, en þetta svona sanctimonious, woke leiðindaþus, um leið og hið svokallaða vinstri fattar að sá tími er liðinn, það þolir þetta enginn lengur...“

Sanctimonious er lýsingarorð á ensku sem dregið er af orðinu sacred, sem þýðir að vera heilagur. Orðið er yfirleitt notað í kaldhæðnislegri merkingu yfir einhvern sem þykist yfir aðra hafinn eða gerist sekur um hræsni.

Hægt er að hlýða á orðskiptin hér að neðan í þætti Samstöðvarinnar, en umræðurnar hófust þegar klukkutími var liðinn af þættinum.

„Ég bara trúi því ekki!“

Hallgrímur brást ókvæða við pistli Sólveigar og sagði hana tala eins og Trump.

„Ég trúi ekki að ég sé að hlusta á Sólveigu Önnu tala gegn woke. Ég bara trúi því ekki. Þú talar bara eins og Trump,“ sagði Hallgrímur.

„Ertu að tala um trans fólk, ertu að tala um homma, lesbíur, eða hvað? Woke er bara að vera næs við fólk. Woke sprettur upp úr menningu blökkumanna og var fyrst notað þar, og þýðir bara að vera alert,“ sagði Hallgrímur.

Sólveig svaraði því að fólk eins og Hallgrímur sem saki hana um að tala eins og Trump búi í búbblu, og sagði hann ekki vita hvað woke þýðir.

„Ég er að tala gegn hugsanaglæpaleiðindunum í woke-inu. Þetta er líka vandinn með íslenska umræðuhefð, um leið og manneskjan segir eitthvað, sem að manneskjan við hliðina á þér er ósammála, þá er hún bara ásökuð um að vera Trumpisti.“

„Hugsanaglæpurinn sem ég hef núna framið, hann verður til þess að einhver merkilegur íslenskur rithöfundur á miðjum aldri getur kallað mig Trumpista,“ sagði Sólveig.

„Horfðu í spegil“

Hallgrímur spurði Sólveigu svo hvar umburðarlyndið væri hjá Sólveigu, sem sagði honum að horfa í spegil.

„Hvar er umburðarlyndið í þér fyrir mínum ólíku skoðunum? Horfðu í spegil. Þú varst að enda við að kalla mig Trumpista af því að ég var að lýsa því yfir að ég hefði óbeit á vissum anga authoritarian hugmyndafræði,“ sagði Sólveig, og sagði woke-ið þannig tegund af alræðishyggju.

Hallgrímur bað Sólveigu að lokum afsökunar á að hafa kallað hana Trumpista.

Orðskiptin hafa vakið mikla athygli á flestum samfélagsmiðlum, sérstaklega á X, þar sem myndbandið hefur farið eins og eldur í sinu. Margir hægri menn á X-inu hafa deilt klippunni og fagnað óvæntum liðsauka í Sólveigu.

„Shiii Sólveig Anna er greinilega one of our own. Hallgrímur Helgason var svo bara mættur í sína eigin jarðarför sá absolute trúður,“ segir Sigurður Gísli Bond.

Shiiiiii Sólveig Anna er greinilega one of our own. Hallgrimur Helgason var svo bara mættur í sína eigin jarðarför sá absolute trúður https://t.co/yzRMkchxOy — Sigurđur Gísli Bond (@SigurdurGisli) April 6, 2025

„Hélt ég myndi aldrei segja þetta en... Sólveig Anna með neglu þarna,“ segir Egill Trausti, sem gekk lengi undir nafninu Egill pípari á X-inu. Hann er Sjálfstæðismaður og pípari, og situr í fjárlaganefnd Sjálfstæðisflokksins.

Hélt ég myndi aldrei seigja þetta en... Sólveig Anna með neglu þarna. https://t.co/HUctEQSmKL — Egill Trausti (@egilltrausti) April 6, 2025

Þórarinn Hjartarson, hlaðvarpsstjórnandi Einnar pælingar, er sá sem vakti athygli á orðskiptunum sennilega fyrstur manna. „Hér er spot on greining úr óvæntri átt,“ sagði hann um málið.

Hér er spot on greining úr óvæntri átt. pic.twitter.com/pjiaRxFGh1 — Thorarinn Hjartarson (@TotiHjartar) April 6, 2025

Snorri Másson, þingmaður Miðflokksins og landsþekktur andstæðingur woke-hugsunarinnar, segir ánægjulegt að fá fleiri um borð.

„„Authoritarian“ er lykilorð. Það gleymist í öllu bullinu að þetta er í alvöru göfug frelsisbarátta. Ánægjulegt að fá fleiri um borð. Til sigurs,“ segir Snorri.