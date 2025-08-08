Hræðast að fleiri en einn fari í sjóinn

Landeigandi í Reynisfjöru segir nauðsynlegt að tekið sé mark á reynslu, sem hlotist hefur í gegnum tíðina um hvað virkar og hvað ekki í öryggismálum á svæðinu. Hörmuleg slys og harkaleg orðræða taki bæði á fyrir landeigendur og viðbragðsaðila.
Starfshópur, sem settur var á laggirnar eftir banaslys í Reynisfjöru árin 2021 og 2022, kom saman síðastliðinn þriðjudag til að fara yfir hvaða öryggisatriði megi bæta í fjörunni. Níu ára gömul stúlka frá Þýskalandi lést eftir að alda hrifsaði hana með sér síðastliðinn laugardag.
Tekin hefur verið ákvörðun um að lækka mörkin fyrir því að viðvörunarljós verði sett á rautt í fjörunni og þegar það er gert verður fjörunni lokað. Hópurinn fundar aftur í dag.
„Mér líst vel á framhaldið. Það eru margar hugmyndir á lofti. Hópurinn er mjög einbeittur og það er búið að safna miklum upplýsingum um hvað virkar, hvað virkar verr. Það er að koma mikil reynsla í reynslubankann hjá þessum viðbragðsaðilum: Almannavörnum og Ferðamálastofu,“ segir Ragnhildur Hrund Jónsdóttir ábúandi í Prestshúsum og landeigandi í Reynisfjöru.
Hugmyndir hafa verið á lofti um að setja mannaða vakt í fjöruna. Ragnhildur nefnir að það hafi verið reynt áður og reynslan sé ekki góð.
„Það varð grjóthrun árið 2017, sem er mesta mildi að enginn slasaðist í en þar reyndi á að lögregla reyndi að stoppa fólk í að fara að skriðunni. Það gekk þannig að við höfum þá reynslu að það líklega virkar ekki að vera með mannaða gæslu. Hún þyrfti að vera býsna öflug og það kostar,“ segir Ragnhildur.
„Við erum mest hrædd um að fólk reyni að fara á eftir þeim sem er þegar farinn í sjóinn. Það er stórhættulegt og þá gætu fleiri tapað lífi. Það er nógu hræðilegt þegar einn fer og við höfum mestar áhyggjur af því að það fari fleiri í einu. Það er yfirvofandi hætta og við þurfum að gera allt sem við getum til að koma í veg fyrir að hún raungerist.“
Þessi mannskaði hlýtur að taka svakalega á ykkur sem eigið hér land og líka starfsfólkið á veitingastaðnum?
„Þetta hefur verið gríðarlegt álag á viðbragðsaðila, sjúkraflutningafólk í Vík. Þetta er stór hópur, þetta er sama fólkið aftur og aftur. Björgunarsveitarfólkið, það fer í útköllin aftur og aftur. Enda hafa þau mesta reynsluna af björguninni og svo auðvitað starfsfólkið í Svörtu fjöru, það er orðið með áfallateymisreynslu,“ segir Ragnhildur.
„Þetta er mjög erfitt og auðvitað eru landeigendur mjög áhyggjufullir yfir fjörunni alltaf. Alla daga. Ef það er ekki mikil alda er fólk líka að koma sér í vandræði. Maður skilur fólk sem kemur hér í heimsókn og vill komast nær náttúrunni.“
Þegar fréttastofa var í Reynisfjöru í gær virtust fáir ferðamenn staldra við og skoða viðvörunarskiltin. Fjölmargir stóðu niðri í fjöruborði og eltu öldurnar, þrátt fyrir að viðvörunarljósið væri gult.
„Mjög margir skoða skiltin, mjög margir átta sig á því að þetta er hættulegt. Einhverjir fara glannalegar en ég myndi gera. Þegar ég heimsæki fjöruna er ég alltaf varkárari. En ég þekki slysin, meiriparturinn af fólkinu hérna veit ekki af banaslysinu,“ segir Ragnhildur.
„Íslendingar hegða sér öðruvísi í fjörunni en erlendir ferðamenn. Kannski eru erlendir ferðamenn vara því að þeim sé stýrt meira. Að það sé lokað ef það er hættulegt. Við erum ekki vön því. Kannski mun lokunin, sem er í kortunum, hafa meiri áhrif. Það verða örugglega einhverjir óánægðir með að komast ekki niður í fjöru.“
Eistnesk hjón, sem voru stödd í Reynisfjöru þegar banaslys varð þar um síðustu helgi, telja að hugmyndir um mannaða vakt í fjörunni myndu litlu skila. Ferðamenn myndu einungis fyllast falskri öryggistilfinningu og verða kærulausari.
Sérfræðingur í öryggismálum hjá Ferðamálastofu segir flókið verkefni að finna eina lausn á öryggismálum í Reynisfjöru. Fjaran sé á stöðugri hreyfingu og sjórinn svo svikull að ómögulegt væri að hafa þar lífvörð. Enginn, sama hversu vel þjálfaður, geti synt í land.
Sérfræðingur á sviði öryggismála hjá Ferðamálastofu hefur mikla trú á að þær aðgerðir sem landeigendur Reynisfjöru ákváðu að grípa til í gær muni koma til með að bæta öryggi töluvert á svæðinu. Hann segir að kjarninn í góðum gæða -og öryggiskerfum sé að rýna hvað betur megi gera þegar slys verða.