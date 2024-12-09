Kvikmyndin Emilia Pérez er með tíu tilnefningar til Golden Globe-verðlaunanna, mest allra kvikmynda í ár. Sú þáttaröð sem fékk flestar tilnefningar er The Bear en þáttaröðin fékk alls fimm.
Emilia Pérez er söngleikur í leikstjórn Jaques Audiard með Selenu Gomez, Karla Sofía Gascón og Zoe Saldana í aðalhlutverkum og fjallar um mexíkóskan lögmann sem er fenginn til að aðstoða eiturlyfjabarón við að staðfesta kyn sitt sem trans kona. Allar þrjár eru þær tilnefndar fyrir leik sinn í myndinni.
Þá vekur athygli að Ariana Grande er tilnefnd í fyrsta sinn til Golden Globe verðlauna fyrir hlutverk sitt í kvikmyndinni Wicked. Meðal annarra þáttaraða sem tilnefndar eru á Golden Globe í þetta skiptið er Íslandsserían True Detective, Only Murders in the Building og Abbott Elementary.
Hér fyrir neðan má sjá allar tilnefningarnar.
THE BRUTALIST (A24)
A COMPLETE UNKNOWN (Searchlight Pictures)
CONCLAVE (Focus Features)
DUNE: PART TWO (Warner Bros. Pictures)
NICKEL BOYS (Orion Pictures / Amazon MGM Studios)
SEPTEMBER 5 (Paramount Pictures)
ANORA (NEON)
CHALLENGERS (Amazon MGM Studios)
EMILIA PÉREZ (Netflix)
A REAL PAIN (Searchlight Pictures)
THE SUBSTANCE (MUBI)
WICKED (Universal Pictures)
JACQUES AUDIARD (EMILIA PÉREZ)
SEAN BAKER (ANORA)
EDWARD BERGER (CONCLAVE)
BRADY CORBET (THE BRUTALIST)
CORALIE FARGEAT (THE SUBSTANCE)
PAYAL KAPADIA (ALL WE IMAGINE AS LIGHT)
BRADY CORBET, MONA FASTVOLD (THE BRUTALIST)
JESSE EISENBERG (A REAL PAIN)
PETER STRAUGHAN (CONCLAVE)
ADRIEN BRODY (THE BRUTALIST)
TIMOTHÉE CHALAMET (A COMPLETE UNKNOWN)
DANIEL CRAIG (QUEER)
COLMAN DOMINGO (SING SING)
RALPH FIENNES (CONCLAVE)
SEBASTIAN STAN (THE APPRENTICE)
PAMELA ANDERSON (THE LAST SHOWGIRL)
ANGELINA JOLIE (MARIA)
NICOLE KIDMAN (BABYGIRL)
TILDA SWINTON (THE ROOM NEXT DOOR)
FERNANDA TORRES (I’M STILL HERE)
KATE WINSLET (LEE)
AMY ADAMS (NIGHTBITCH)
CYNTHIA ERIVO (WICKED)
KARLA SOFÍA GASCÓN (EMILIA PÉREZ)
MIKEY MADISON (ANORA)
DEMI MOORE (THE SUBSTANCE)
ZENDAYA (CHALLENGERS)
HUGH GRANT (HERETIC)
GABRIEL LABELLE (SATURDAY NIGHT)
JESSE PLEMONS (KINDS OF KINDNESS)
GLEN POWELL (HIT MAN)
SEBASTIAN STAN (A DIFFERENT MAN)
YURA BORISOV (ANORA)
KIERAN CULKIN (A REAL PAIN)
EDWARD NORTON (A COMPLETE UNKNOWN)
GUY PEARCE (THE BRUTALIST)
JEREMY STRONG (THE APPRENTICE)
DENZEL WASHINGTON (GLADIATOR II)
SELENA GOMEZ (EMILIA PÉREZ)
ARIANA GRANDE (WICKED)
FELICITY JONES (THE BRUTALIST)
MARGARET QUALLEY (THE SUBSTANCE)
ISABELLA ROSSELLINI (CONCLAVE)
ZOE SALDAÑA (EMILIA PÉREZ)
THE DAY OF THE JACKAL (PEACOCK)
THE DIPLOMAT (NETFLIX)
MR. & MRS. SMITH (PRIME VIDEO)
SHŌGUN (FX/HULU)
SLOW HORSES (APPLE TV+)
SQUID GAME (NETFLIX)
ABBOTT ELEMENTARY (ABC)
THE BEAR (FX/HULU)
THE GENTLEMEN (NETFLIX)
HACKS (HBO | MAX)
NOBODY WANTS THIS (NETFLIX)
ONLY MURDERS IN THE BUILDING (HULU)
DONALD GLOVER (MR. & MRS. SMITH)
JAKE GYLLENHAAL (PRESUMED INNOCENT)
GARY OLDMAN (SLOW HORSES)
EDDIE REDMAYNE (THE DAY OF THE JACKAL)
HIROYUKI SANADA (SHŌGUN)
BILLY BOB THORNTON (LANDMAN)
KATHY BATES (MATLOCK)
EMMA D’ARCY (HOUSE OF THE DRAGON)
MAYA ERSKINE (MR. & MRS. SMITH)
KEIRA KNIGHTLEY (BLACK DOVES)
KERI RUSSELL (THE DIPLOMAT)
ANNA SAWAI (SHŌGUN)
KRISTEN BELL (NOBODY WANTS THIS)
QUINTA BRUNSON (ABBOTT ELEMENTARY)
AYO EDEBIRI (THE BEAR)
SELENA GOMEZ (ONLY MURDERS IN THE BUILDING)
KATHRYN HAHN (AGATHA ALL ALONG)
JEAN SMART (HACKS)
ADAM BRODY (NOBODY WANTS THIS)
TED DANSON (A MAN ON THE INSIDE)
STEVE MARTIN (ONLY MURDERS IN THE BUILDING)
JASON SEGEL (SHRINKING)
MARTIN SHORT (ONLY MURDERS IN THE BUILDING)
JEREMY ALLEN WHITE (THE BEAR)
TADANOBU ASANO (SHŌGUN)
JAVIER BARDEM (MONSTERS: THE LYLE AND ERIK MENENDEZ STORY)
HARRISON FORD (SHRINKING)
JACK LOWDEN (SLOW HORSES)
DIEGO LUNA (LA MÁQUINA)
EBON MOSS-BACHRACH (THE BEAR)
LIZA COLÓN-ZAYAS (THE BEAR)
HANNAH EINBINDER (HACKS)
DAKOTA FANNING (RIPLEY)
JESSICA GUNNING (BABY REINDEER)
ALLISON JANNEY (THE DIPLOMAT)
KALI REIS (TRUE DETECTIVE: NIGHT COUNTRY)
BABY REINDEER (NETFLIX)
DISCLAIMER (APPLE TV+)
MONSTERS: THE LYLE AND ERIK MENENDEZ STORY (NETFLIX)
THE PENGUIN (HBO | MAX)
RIPLEY (NETFLIX)
TRUE DETECTIVE: NIGHT COUNTRY (HBO | MAX)
COLIN FARRELL (THE PENGUIN)
RICHARD GADD (BABY REINDEER)
KEVIN KLINE (DISCLAIMER)
COOPER KOCH (MONSTERS: THE LYLE AND ERIK MENENDEZ STORY)
EWAN MCGREGOR (A GENTLEMAN IN MOSCOW)
ANDREW SCOTT (RIPLEY)
CATE BLANCHETT (DISCLAIMER)
JODIE FOSTER (TRUE DETECTIVE: NIGHT COUNTRY)
CRISTIN MILIOTI (THE PENGUIN)
SOFÍA VERGARA (GRISELDA)
NAOMI WATTS (FEUD: CAPOTE VS. THE SWANS)
KATE WINSLET (THE REGIME)
VOLKER BERTELMANN (CONCLAVE)
DANIEL BLUMBERG (THE BRUTALIST)
KRIS BOWERS (THE WILD ROBOT)
CLÉMENT DUCOL, CAMILLE (EMILIA PÉREZ)
TRENT REZNOR, ATTICUS ROSS (CHALLENGERS)
HANS ZIMMER (DUNE: PART TWO)
ALL WE IMAGINE AS LIGHT (Sideshow / Janus Films) – USA / FRANCE / INDIA
EMILIA PÉREZ (Netflix) – FRANCE
THE GIRL WITH THE NEEDLE (MUBI) – POLAND / SWEDEN / DENMARK
I’M STILL HERE (Sony Pictures Classics) – BRAZIL
THE SEED OF THE SACRED FIG (NEON) – USA / GERMANY
VERMIGLIO (Sideshow / Janus Films) – ITALY
“BEAUTIFUL THAT WAY” –– THE LAST SHOWGIRL
Music & Lyrics by: Andrew Wyatt, Miley Cyrus, Lykke Zachrisson
“COMPRESS / REPRESS” –– CHALLENGERS
Music & Lyrics by: Trent Reznor, Atticus Ross, Luca Guadagnino
“EL MAL” –– EMILIA PÉREZ
Music & Lyrics by: Clément Ducol, Camille, Jacques Audiard
“FORBIDDEN ROAD” –– BETTER MAN
Music & Lyrics by: Robbie Williams, Freddy Wexler, Sacha Skarbek
“KISS THE SKY” –– THE WILD ROBOT
Music & Lyrics by: Delacey, Jordan K. Johnson, Stefan Johnson, Maren Morris, Michael
Pollack, Ali Tamposi
“MI CAMINO” –– EMILIA PÉREZ
Music & Lyrics by: Clément Ducol, Camille
FLOW (Sideshow / Janus Films)
INSIDE OUT 2 (Walt Disney Studios Motion Pictures)
MEMOIR OF A SNAIL (IFC Films)
MOANA 2 (Walt Disney Studios Motion Pictures)
WALLACE & GROMIT: VENGEANCE MOST FOWL (Netflix)
THE WILD ROBOT (Universal Pictures)
JAMIE FOXX (JAMIE FOXX: WHAT HAD HAPPENED WAS)
NIKKI GLASER (NIKKI GLASER: SOMEDAY YOU’LL DIE)
SETH MEYERS (SETH MEYERS: DAD MAN WALKING)
ADAM SANDLER (ADAM SANDLER: LOVE YOU)
ALI WONG (ALI WONG: SINGLE LADY)
RAMY YOUSSEF (RAMY YOUSSEF: MORE FEELINGS)
ALIEN: ROMULUS (Walt Disney Studios Motion Pictures)
BEETLEJUICE BEETLEJUICE (Warner Bros. Pictures)
DEADPOOL & WOLVERINE (Walt Disney Studios Motion Pictures)
GLADIATOR II (Paramount Pictures)
TWISTERS (Universal Pictures)