Bíó og sjónvarp

Emilia Pérez og The Bear með flestar til­nefningar til Golden Globe

Oddur Ævar Gunnarsson skrifar
Selena Gomez, Zoe Saldana, Karla Sofía Gascón og Adriana Paz aðalleikarar Emilia Pérez á Cannes verðlaunahátíðinni fyrr á þessu ári.
Selena Gomez, Zoe Saldana, Karla Sofía Gascón og Adriana Paz aðalleikarar Emilia Pérez á Cannes verðlaunahátíðinni fyrr á þessu ári. JB Lacroix/Getty

Kvikmyndin Emilia Pérez er með tíu tilnefningar til Golden Globe-verðlaunanna, mest allra kvikmynda í ár. Sú þáttaröð sem fékk flestar tilnefningar er The Bear en þáttaröðin fékk alls fimm.

Emilia Pérez er söngleikur í leikstjórn Jaques Audiard með Selenu Gomez, Karla Sofía Gascón og Zoe Saldana í aðalhlutverkum og fjallar um mexíkóskan lögmann sem er fenginn til að aðstoða eiturlyfjabarón við að staðfesta kyn sitt sem trans kona. Allar þrjár eru þær tilnefndar fyrir leik sinn í myndinni.

Þá vekur athygli að Ariana Grande er tilnefnd í fyrsta sinn til Golden Globe verðlauna fyrir hlutverk sitt í kvikmyndinni Wicked. Meðal annarra þáttaraða sem tilnefndar eru á Golden Globe í þetta skiptið er Íslandsserían True Detective, Only Murders in the Building og Abbott Elementary.

Hér fyrir neðan má sjá allar tilnefningarnar.

Besta dramamynd

THE BRUTALIST (A24)

A COMPLETE UNKNOWN (Searchlight Pictures)

CONCLAVE (Focus Features)

DUNE: PART TWO (Warner Bros. Pictures)

NICKEL BOYS (Orion Pictures / Amazon MGM Studios)

SEPTEMBER 5 (Paramount Pictures)

Besta grín- eða söngleikjamyndin

ANORA (NEON)

CHALLENGERS (Amazon MGM Studios)

EMILIA PÉREZ (Netflix)

A REAL PAIN (Searchlight Pictures)

THE SUBSTANCE (MUBI)

WICKED (Universal Pictures)

Besti leikstjórinn

JACQUES AUDIARD (EMILIA PÉREZ)

SEAN BAKER (ANORA)

EDWARD BERGER (CONCLAVE)

BRADY CORBET (THE BRUTALIST)

CORALIE FARGEAT (THE SUBSTANCE)

PAYAL KAPADIA (ALL WE IMAGINE AS LIGHT)

Besta handritið

JACQUES AUDIARD (EMILIA PÉREZ)

SEAN BAKER (ANORA)

BRADY CORBET, MONA FASTVOLD (THE BRUTALIST)

JESSE EISENBERG (A REAL PAIN)

CORALIE FARGEAT (THE SUBSTANCE)

PETER STRAUGHAN (CONCLAVE)

Besti leikarinn í dramamynd

ADRIEN BRODY (THE BRUTALIST)

TIMOTHÉE CHALAMET (A COMPLETE UNKNOWN)

DANIEL CRAIG (QUEER)

COLMAN DOMINGO (SING SING)

RALPH FIENNES (CONCLAVE)

SEBASTIAN STAN (THE APPRENTICE)

Besta leikkonan í dramamynd

PAMELA ANDERSON (THE LAST SHOWGIRL)

ANGELINA JOLIE (MARIA)

NICOLE KIDMAN (BABYGIRL)

TILDA SWINTON (THE ROOM NEXT DOOR)

FERNANDA TORRES (I’M STILL HERE)

KATE WINSLET (LEE)

Besta leikkonan í grín- eða gamanmynd

AMY ADAMS (NIGHTBITCH)

CYNTHIA ERIVO (WICKED)

KARLA SOFÍA GASCÓN (EMILIA PÉREZ)

MIKEY MADISON (ANORA)

DEMI MOORE (THE SUBSTANCE)

ZENDAYA (CHALLENGERS)

Besti leikarinn í grín- eða gamanmynd

JESSE EISENBERG (A REAL PAIN)

HUGH GRANT (HERETIC)

GABRIEL LABELLE (SATURDAY NIGHT)

JESSE PLEMONS (KINDS OF KINDNESS)

GLEN POWELL (HIT MAN)

SEBASTIAN STAN (A DIFFERENT MAN)

Besti leikari í aukahlutverki

YURA BORISOV (ANORA)

KIERAN CULKIN (A REAL PAIN)

EDWARD NORTON (A COMPLETE UNKNOWN)

GUY PEARCE (THE BRUTALIST)

JEREMY STRONG (THE APPRENTICE)

DENZEL WASHINGTON (GLADIATOR II)

Besta leikkonan í aukahlutverki

SELENA GOMEZ (EMILIA PÉREZ)

ARIANA GRANDE (WICKED)

FELICITY JONES (THE BRUTALIST)

MARGARET QUALLEY (THE SUBSTANCE)

ISABELLA ROSSELLINI (CONCLAVE)

ZOE SALDAÑA (EMILIA PÉREZ)

Bestu dramaþættirnir

THE DAY OF THE JACKAL (PEACOCK)

THE DIPLOMAT (NETFLIX)

MR. & MRS. SMITH (PRIME VIDEO)

SHŌGUN (FX/HULU)

SLOW HORSES (APPLE TV+)

SQUID GAME (NETFLIX)

Bestu gaman- eða söngleikjaþættirnir

ABBOTT ELEMENTARY (ABC)

THE BEAR (FX/HULU)

THE GENTLEMEN (NETFLIX)

HACKS (HBO | MAX)

NOBODY WANTS THIS (NETFLIX)

ONLY MURDERS IN THE BUILDING (HULU)

Besti leikarinn í dramaþáttum

DONALD GLOVER (MR. & MRS. SMITH)

JAKE GYLLENHAAL (PRESUMED INNOCENT)

GARY OLDMAN (SLOW HORSES)

EDDIE REDMAYNE (THE DAY OF THE JACKAL)

HIROYUKI SANADA (SHŌGUN)

BILLY BOB THORNTON (LANDMAN)

Besta leikkonan í dramaþáttum

KATHY BATES (MATLOCK)

EMMA D’ARCY (HOUSE OF THE DRAGON)

MAYA ERSKINE (MR. & MRS. SMITH)

KEIRA KNIGHTLEY (BLACK DOVES)

KERI RUSSELL (THE DIPLOMAT)

ANNA SAWAI (SHŌGUN)

Besta leikkonan í gaman- eða söngleikjaþáttum

KRISTEN BELL (NOBODY WANTS THIS)

QUINTA BRUNSON (ABBOTT ELEMENTARY)

AYO EDEBIRI (THE BEAR)

SELENA GOMEZ (ONLY MURDERS IN THE BUILDING)

KATHRYN HAHN (AGATHA ALL ALONG)

JEAN SMART (HACKS)

Besti leikarinn í gaman- eða söngleikjaþáttum

ADAM BRODY (NOBODY WANTS THIS)

TED DANSON (A MAN ON THE INSIDE)

STEVE MARTIN (ONLY MURDERS IN THE BUILDING)

JASON SEGEL (SHRINKING)

MARTIN SHORT (ONLY MURDERS IN THE BUILDING)

JEREMY ALLEN WHITE (THE BEAR)

Besti leikarinn í aukahlutverki í sjónvarpsþáttum

TADANOBU ASANO (SHŌGUN)

JAVIER BARDEM (MONSTERS: THE LYLE AND ERIK MENENDEZ STORY)

HARRISON FORD (SHRINKING)

JACK LOWDEN (SLOW HORSES)

DIEGO LUNA (LA MÁQUINA)

EBON MOSS-BACHRACH (THE BEAR)

Besta leikkonan í aukahlutverki í sjónvarpsþáttum

LIZA COLÓN-ZAYAS (THE BEAR)

HANNAH EINBINDER (HACKS)

DAKOTA FANNING (RIPLEY)

JESSICA GUNNING (BABY REINDEER)

ALLISON JANNEY (THE DIPLOMAT)

KALI REIS (TRUE DETECTIVE: NIGHT COUNTRY)

Besta leikna stuttþáttaröð, safnritaröð eða kvikmynd gerð fyrir sjónvarp

BABY REINDEER (NETFLIX)

DISCLAIMER (APPLE TV+)

MONSTERS: THE LYLE AND ERIK MENENDEZ STORY (NETFLIX)

THE PENGUIN (HBO | MAX)

RIPLEY (NETFLIX)

TRUE DETECTIVE: NIGHT COUNTRY (HBO | MAX)

Besti leikarinn í stuttþáttaröð, safnritaröð eða kvikmynd gerð fyrir sjónvarp

COLIN FARRELL (THE PENGUIN)

RICHARD GADD (BABY REINDEER)

KEVIN KLINE (DISCLAIMER)

COOPER KOCH (MONSTERS: THE LYLE AND ERIK MENENDEZ STORY)

EWAN MCGREGOR (A GENTLEMAN IN MOSCOW)

ANDREW SCOTT (RIPLEY)

Besta leikkonan í stuttþáttaröð, safnritaröð eða kvikmynd gerð fyrir sjónvarp

CATE BLANCHETT (DISCLAIMER)

JODIE FOSTER (TRUE DETECTIVE: NIGHT COUNTRY)

CRISTIN MILIOTI (THE PENGUIN)

SOFÍA VERGARA (GRISELDA)

NAOMI WATTS (FEUD: CAPOTE VS. THE SWANS)

KATE WINSLET (THE REGIME)

Besta tónlistin

VOLKER BERTELMANN (CONCLAVE)

DANIEL BLUMBERG (THE BRUTALIST)

KRIS BOWERS (THE WILD ROBOT)

CLÉMENT DUCOL, CAMILLE (EMILIA PÉREZ)

TRENT REZNOR, ATTICUS ROSS (CHALLENGERS)

HANS ZIMMER (DUNE: PART TWO)

Besta erlenda myndin

ALL WE IMAGINE AS LIGHT (Sideshow / Janus Films) – USA / FRANCE / INDIA

EMILIA PÉREZ (Netflix) – FRANCE

THE GIRL WITH THE NEEDLE (MUBI) – POLAND / SWEDEN / DENMARK

I’M STILL HERE (Sony Pictures Classics) – BRAZIL

THE SEED OF THE SACRED FIG (NEON) – USA / GERMANY

VERMIGLIO (Sideshow / Janus Films) – ITALY

Besta frumsamda lag

“BEAUTIFUL THAT WAY” –– THE LAST SHOWGIRL

Music & Lyrics by: Andrew Wyatt, Miley Cyrus, Lykke Zachrisson

“COMPRESS / REPRESS” –– CHALLENGERS

Music & Lyrics by: Trent Reznor, Atticus Ross, Luca Guadagnino

“EL MAL” –– EMILIA PÉREZ

Music & Lyrics by: Clément Ducol, Camille, Jacques Audiard

“FORBIDDEN ROAD” –– BETTER MAN

Music & Lyrics by: Robbie Williams, Freddy Wexler, Sacha Skarbek

“KISS THE SKY” –– THE WILD ROBOT

Music & Lyrics by: Delacey, Jordan K. Johnson, Stefan Johnson, Maren Morris, Michael

Pollack, Ali Tamposi

“MI CAMINO” –– EMILIA PÉREZ

Music & Lyrics by: Clément Ducol, Camille

Besta teiknimyndin

FLOW (Sideshow / Janus Films)

INSIDE OUT 2 (Walt Disney Studios Motion Pictures)

MEMOIR OF A SNAIL (IFC Films)

MOANA 2 (Walt Disney Studios Motion Pictures)

WALLACE & GROMIT: VENGEANCE MOST FOWL (Netflix)

THE WILD ROBOT (Universal Pictures)

Besta uppistandið

JAMIE FOXX (JAMIE FOXX: WHAT HAD HAPPENED WAS)

NIKKI GLASER (NIKKI GLASER: SOMEDAY YOU’LL DIE)

SETH MEYERS (SETH MEYERS: DAD MAN WALKING)

ADAM SANDLER (ADAM SANDLER: LOVE YOU)

ALI WONG (ALI WONG: SINGLE LADY)

RAMY YOUSSEF (RAMY YOUSSEF: MORE FEELINGS)

Mesta kvikmynda- og söluafrekið

ALIEN: ROMULUS (Walt Disney Studios Motion Pictures)

BEETLEJUICE BEETLEJUICE (Warner Bros. Pictures)

DEADPOOL & WOLVERINE (Walt Disney Studios Motion Pictures)

GLADIATOR II (Paramount Pictures)

INSIDE OUT 2 (Walt Disney Studios Motion Pictures)

TWISTERS (Universal Pictures)

WICKED (Universal Pictures)

THE WILD ROBOT (Universal Pictures)

Bíó og sjónvarp Golden Globe-verðlaunin


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