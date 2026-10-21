Tólf barna móðir selur sveitadraum Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 21. október 2026 13:00 Dr. Guðrún Helga Diop Jóhannsdóttir og Yakhya Ragnar Ibrahimason Diop hafa sett hús sitt á sölu. Að Vaðstigi 5 í Grímsnes- og Grafningshreppi býr tíu manna fjölskylda í tæplega 120 fermetra einbýlishúsi sem er nú komið á sölu. Í húsinu eru fimm svefnherbergi, stór pallur með heitum potti og útsýni yfir fjöll og sveit. Húsið er í eigu þróunarfræðingsins Guðrúnar Helgu Diop Jóhannsdóttur og eiginmanns hennar Yakhya Ragnars Ibrahimasonar Diop. Á Instagram lýsir Guðrún sér sem ferðasjúkri tólf barna móður en hún er jafnframt stofnandi félagasamtakanna Amsis sem sérhæfa sig í þróunarsamvinnu, mannúðaraðstoð, rannsóknum, kennslu og mannréttindastarfi samkvæmt heimasíðu. View this post on Instagram A post shared by Dr. Guðrún Helga Diop Jóhannsdóttir (@helgadiop) Heimilið er huggulegt og vel skipulagt, bjart og rúmgott og stendur á 9300 fermetra eignarlóð. Nánari upplýsingar má finna á fasteignavef Vísis og hér má sjá myndir af húsinu: Í húsinu eru fimm svefnherbergi.TORG fasteignasala Húsið stendur á friðsælum stað.TORG fasteignasala Stórir gluggar og bjart rými.TORG fasteignasala Heitur pottur og stór pallur.TORG fasteignasala Gott útsýni úr stofu.TORG fasteignasala Opið eldhús.TORG fasteignasala Hús og heimili Fasteignamarkaður Grímsnes- og Grafningshreppur Mest lesið Tólf barna móðir selur sveitadraum Lífið Stjörnuleikur Góa og Unnar bjargar Höggi Gagnrýni Bólginn á höndunum skríðandi til Bessastaða Lífið Góðgerðartreyja til styrktar Ingvari hönnuð af 66° Norður Tíska og hönnun Eignaðist barn, missti ömmu sína og erfði púðlusafnið Menning Erfitt að geta ekki eytt peningunum í föt Lífið Ranglega greind með MS-sjúkdóm Lífið Ölvuðu Íslendingarnir í Kristjaníu stóðu upp úr Tónlist Tímamót hjá Árna Má Menning Kristófer Acox selur íbúð með potti í Urriðaholti Lífið Fleiri fréttir Tólf barna móðir selur sveitadraum Rekinn úr körfuboltaliði FSU fyrir að detta í það Bólginn á höndunum skríðandi til Bessastaða Erfitt að geta ekki eytt peningunum í föt Kristófer Acox selur íbúð með potti í Urriðaholti Umdeildur hlaðvarpspabbi orðinn móðir Harry vill sættast við fjölskylduna Miðaldra kona þóttist vera sofandi í Epal Ranglega greind með MS-sjúkdóm Tískudrottning og fréttamaður selja í Vesturbæ Jennifer Lopez að hitta Ted Lasso-stjörnu Wahlberg segir flugmennina hafa bjargað lífi sínu Hvað veistu um… Nylon? Sahara Ray látin Bjarni Ben og Inga Lind gæddu sér á túnfiski Richard Riehle látinn Costanza á klakanum Gjörbreytti einbýli í Kópavoginum Píparapæja selur pent „penthouse“ Sló í brýnu milli poppara yfir Ratcliffe Diljá Mist á lausu Stjörnulífið: Hannes heppinn með Diego Crawford minnist sonarins Pattra og Brynjar slá sér upp Eignar Ingu Sæland plötutitilinn „Ég held að maður megi semja svona við móður sína” Hefur beðið í fjögur ár eftir að frændinn afpláni dóm sinn Krakkatía vikunnar: Iceguys, Höfði og langimangi Siggi Bond og Birta Huld trúlofuð Bjóst ekki við svari strax og hvað þá frá Króatíu Sjá meira