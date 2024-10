Geymdi lík sonar síns í tvo mánuði

Þetta kemur fram í nýútgefinni sjálfsævi­sögu Presley, From Here to the Great Unknown, sem dótt­ir henn­ar, leikkonan Riley Keough, kláraði að skrifa og gaf út til heiðurs móður sinni, sem lést í janúar árið 2023.

Keough var 27 ára gmall þegar hann svipti sig lífi árið 2020.

Í bókinni segir að Presley hafi átt erfitt með að ákveða hvar hún vildi að jarðsetja son sinn, á Hawaii eða í hinum þekkta Graceland-garði, þar sem faðir hennar, Elvis Presley, hvílir. Á meðan vildi hún hafa son sinn nálægt sér.

Að lokum var Keough jarðsett­ur í Grace­land við hlið afa síns. Ör­fá­um árum síðar var móðir hennar jarðsett við hlið þeirra.

„Á heim­il­inu mínu er sér herbergi í útihúsi (e. casi­tas bedroom) og þar geymdi ég Ben Ben í tvo mánuði. Það eru eng­in lög í Kali­forn­íu­ríki sem segja til um að þú þurf­ir að jarða ein­hvern strax,“ segir meðal annars í bókinni.

„Ég fann mjög skilningsríkan útfararstjóra. Ég sagði henni að það hefði hjálpað mér mikið að hafa pabba heima eftir að hann lést, því þá gat ég farið til hans, eytt tíma með honum og talað við hann. Hún hafi þá sagt: Við komum með Ben Ben til þín. Þú getur haft hann þar.“