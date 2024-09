„Æsandi að hugsa til þess að annar maður horfi á“

Ohh fantasíur eru svo skemmtilegar! Eflaust tengja mörg við það að hafa heyrt bólfélaga eða maka hvísla að sér: „Segðu mér hvað þú vilt.“ Kannski er að hitna í kolunum eða þið eruð dottin í koddahjal eftir kynlíf. Flest eigum við frekar erfitt með að hleypa öðrum inn í okkar fantasíuheim. Hefur þú í alvöru og þá meina ég Í ALVÖRU sagt einhverjum frá öllu því sem þig langar að prófa í kynlífi eða sagt frá því hverjar þínar fantasíur eru?

Mmmm.. grunaði það! En af hverju er þetta svona flókið?

Til að tryggja að við séum öll á sömu blaðsíðu þá eru fantasíur ímyndir og hugsanir sem koma upp í hugann og kveikja í þér kynferðislega. Fantasíur eru mjög persónulegar og geta gefið okkur vísbendingar um það sem kveikir í okkur alveg óháð því hvort okkur langi til að upplifa það í raunveruleikanum eða ekki. Fantasíur eru öruggt rými til að prófa okkur áfram eða hreinlega leið til að auka unað í kynlífi og sjálfsfróun.

Svo ég snúi mér að spurningunni þá er alls ekki óeðlilegt að finnast æsandi að hugsa um einhvern þriðja aðila sem horfir á eða tekur þátt í kynlífi með þér og manninum þínum. Fantasíur eru sjaldnast um það sem við þekkjum best, þær byggja stundum á raunveruleikanum en bæta yfirleitt einhverju kryddi við. Rannsóknir sýna að flest fólk fantaserar og gera það jafnvel oft á dag eða viku.

Þegar fólk er spurt út í sínar helstu fantasíur er algengast að fólk nefni hópkynlíf, þar sem þrír eða fleiri stunda kynlíf saman. Þar að auki nefnir fólk oft fantasíur sem snúast um það að leika með sársauka eða völd. Annað algengt þema eru fantasíur sem beinast að því að fylgjast með öðrum stunda kynlíf eða að aðrir horfi á sig.

Ein bók hefur verið sérstaklega skrifuð um fantasíur sem ég get mælt með fyrir lesendur er Tell Me What You Want eftir Justin Lehmiller.

Því miður upplifa mörg okkar skömm gagnvart eigin fantasíum. Mörg gera sér grein fyrir því að sumar fantasíur munu aldrei rætast en óttast samt álit annarra. Það eitt að fantasían komi upp í hugann getur kveikt á tilfinningum eins og skömm. Sum óttast að særa tilfinningar maka eða bólfélaga, þar sem fantasíur hafa stundum ekkert með þau að gera.

Það getur aukið nánd og ýtt undir erótíska tengingu þegar fantasíum er deilt með maka eða bólfélaga. Ávallt er gott að nálgast samtalið á nærgætinn hátt og gott er að muna að fantasíur þurfa ekki að verða að veruleika. Það eitt og sér að segja frá þeim getur verið ansi heitt!

Ef þú hefur áhyggjur af eigin fantasíum, finnst þær taka upp mjög mikinn tíma í þínu daglega lífi eða þær valda þér vanlíðan hvet ég þig til að leita þér aðstoðar. Hægt er að leita til kynfræðinga og kynlífsráðgjafa eftir ráðgjöf.