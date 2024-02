Kosning fyrir Hlustendaverðlaunin 2024 er hafin

Útvarpsstöðvarnar Bylgjan, FM957 og X977 standa í sameiningu að verðlaununum sem verða haldin í Gamla bíó að þessu sinni. Markmiðið er að gefa íslenskum útvarpshlustendum og tónlistarunnendum tækifæri að velja og verðlauna íslenskt tónlistarfólk, hljómsveitir og einstaklinga sem sköruðu fram úr í tónlist á síðastliðnu ári.

Í ár er kynntur til leiks nýr verðlaunaflokkur, X ársins.

Eins og áður segir fer hátíðin fram á í Gamla bíó 21. mars næstkomandi og verður í beinni útsendingu á vísi. Von er á glæsilegri dagskrá með fjölmörgum tónlistaratriðum. Hægt verður að kaupa miða á viðburðinn á tix.is á næstu dögum.

Tilnefningarnar má sjá hér fyrir neðan en kosningin stendur til 22. febrúar.

Neðst í fréttinni má sjá öll myndböndin sem eru tilnefnd í flokknum Myndband ársins.

Lag ársins:

Parísarhjól – GDRN

Nylon – Einu sinni enn

Mugison – É dúdda mía

Skína – Patrik ft Luigi

Verðandi – Skálmöld

Krumla – Iceguys

Bakka ekki út – Aron Can og Birnir

Hún Ógnar mér – Flott

Flytjandi ársins:

Laufey Lín

Iceguys

Stuðlabandið

Stjórnin

Una Torfa

Mugison

Patrik

GusGus

Söngkona ársins:

Klara Elías

Una Torfa

Sigríður Beinteinsdóttir

Vigdís Hafliðadóttir

GDRN

Diljá

Laufey Lín

Nanna

Söngvari ársins:

Friðrik Ómar

Magni Ásgeirsson

Friðrik Dór

Emmsjé Gauti

Aron Can

Bubbi

Mugison

Magnús Kjartan

Nýliði ársins:

Patrik

Diljá

Iceguys

Celebs

Kjalar

Kári Egilsson

Snæfríður

Jónfrí

Plata ársins:

Bubbi Morthens – Ljós og skuggar

Daniil – 600

GusGus – Danceorama

Laufey Lín – Bewitched

Hipsumhaps – Ást og Praktík

Mugison – É dúdda mía

FLOTT – Pottþétt flott

Skálmöld – Ýdalir

X ársins:

Skálmöld

Dream Wife

Gus Gus

Purrkur Pillnik

Agnar Eldberg

Rock Paper Sisters

Spacestation

Hylur

Myndband ársins:

Iceguys – Krumla

Flott – Hún ógnar mér

Emmsjé Gauti – Þúsund hjörtu

Jói P – Fram í rauðan dauðann

Nylon – Einu sinni enn

Kónguló ft Neonme – The water in me

Klemens Hannigan – Never loved someone so much

Lúpína – Yfir skýin

Snæfríður – Lilies

Birgir Hákon, Mcan, Birnir og Issi – 16 bars