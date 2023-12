Tom Wilkinson látinn

Breski leikarinn Tom Wilkinson er látinn. Hann er frægur fyrir hlutverk sín í myndum á borð við The Full Monty, Shakespeare in Love og The Best Exotic Marigold Hotel. Hann var 75 ára að aldri.

Tom lést á heimili sínu umkringdur eiginkonu sinni og fjölskyldu í dag, samkvæmt tilkynningu frá fjölskyldunni. Hann hlaut hin bresku BAFTA verðlaun fyrir leik sinn í söngleikjamyndinni The Full Monty og var tilnefndur til verðlaunanna 6 sinnum yfir ferilinn. Hann hlaut einnig tvær tilnefningar til Óskarsverðlaunanna. Tom var fæddur í Leedsborg á Englandi en flutti til Kanada og svo Kornbretalands í æsku. Hann fann ástríðu sína fyrir leiklist átján ára gamall þegar hann var beðinn um að leikstýra leikriti. Hann hlaut Emmy-verðlaun fyrir að fara með hlutverk bandaríska stjórnmálamannsins Benjamin Franklin árið 2008. Hann fór einnig með hlutverk Lyndon B. Johnson bandaríkjaforseta í myndinni Selma og lék í myndunum The Grand Budapest Hotel og Girl with a Pearl Earring. „Það er með sorg í hjarta sem fjölskylda Tom Wilkinson tilkynnir að hann hafi látist skyndilega á heimili sínu þann 30. desember. Eiginkona hans og fjölskylda voru hjá honum,“ segir í tilkynningu frá fjölskyldu hans.