Fjölmenntu til að upplifa kynþokka og spennu í nýrri þáttaröð

Forsýning dramaþáttanna, Svo lengi sem við lifum eða As long as we live, eftir Anítu Briem fór fram í Bíó Paradís í gær. Sjö ár eru liðin síðan Aníta byrjaði að skrifa handritið sem nú er orðið að veruleika.

Aníta hélt tölu fyrir frumsýninguna og sagði frá ferlinu við skrifin sem hefðu tekið sjö ár. Draumur væri að verða að veruleika. Þá þakkaði hún Stöð 2 og Glassriver fyrir að hafa tekið slaginn með nýjum handritshöfundi en Aníta hefur til þessa einbeitt sér að leiknum. Leikaraparið Tinna Hrafnsdóttir og Sveinn Geirsson. Anton Brink Aníta fer með hlutverk Betu sem eitt sinn var efnileg tónlistarkona, finnur sig í ónýtu hjónabandi, ekki verandi sú móðir sem hún vill vera. Martin Wallström leikur eiginmann Anítu. Þegar ungur maður, sem Mikael Kaaber leikur, flytur inn á heimilið til að hjálpa með barnið og fer að leggja til „daður-verkefni“ fyrir hjónin, er Beta þvinguð til að taka áhættur og stíga aftur inn í lífið. Leikarar og leikkonur úr ýmsum áttum létu sjá sig. Anton Brink Katla Margrét Þorgeirsdóttir leikur móður Anítu og leikstjórn er í höndum Katrínar Björgvinsdóttur. Mikill fjöldi gesta lagði leið sína á forsýninguna í gær þar sem leikarar og aðrir aðstandendur þáttanna fögnuðu saman. Hafþór Waldorff, kærasti Anítu, sat að sjálfsögðu við hlið sinnar heittelskuðu en hann kemur að sviðsetningu þáttanna. Kærleikurinn var í loftinu í Bíó paradís. Anton Brink Gestir fengu sér popp og gos og skemmtu sér vel. Anton Brink Það er alltaf tilefni til að brosa þegar ný íslensk sjónvarpssería fer í gang. Anton Brink Þórdís Elva og Sigrún Ósk á Stöð 2 mættu að sjálfsögðu. Anton Brink Anton Brink Anton Brink Anton Brink Anton Brink Anton Brink Snorri Helgason og Saga Garðarsdóttir voru í banastuði en þau eiga von á sínu öðru barni saman. Anton Brink Anton Brink Feðginin Gulli og Aníta Briem. Anton Brink Jakob Jakobsson og Sóley Kaldal, og börn. Anton Brink Anton Brink gestir á frumsýningu þáttana svo lengi sem við lifum Anton Brink Anton Brink Anton Brink Anton Brink Anton Brink