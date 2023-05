Í tilkynningu segir að Selfyssingurinn Einar Bárðarson verði veislustjóri kvöldsins og að Emmelie De Forest muni svo troða upp og taka lagið að Eurovision-útsendingunni lokinni. Þá muni DD Gassi Kling spila Eurovision-lög langt fram á nótt.

Sviðið er nýr tónleikastaður sem opnaði í nýja miðbænum á Selfossi síðasta haust.

De Forest vann öruggan sigur í Eurovision-keppninni í Malmö í Svíþjóð 2013. Hún var þá tvítug að aldri og hlaut 281 stig, 47 stigum fleiri en framlag Asera sem hafnaði í öðru sæti.

Sigur Dana árið 2013 var þriðji sigur þeirra í Eurovision. Þeir unnu fyrst árið 1963 með laginu Dansevise með þeim Grethe og Jørgen Ingmann og svo aftur árið 2000 með laginu Fly on the Wings of Love með Olsen-bræðrum.