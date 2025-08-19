Streita er vaxandi vandamál í nútímasamfélagi og getur haft áhrif á bæði líkamlega og andlega heilsu okkar. Með nokkrum einföldum ráðum er hægt að róa taugakerfið og koma í veg fyrir að streitan hafi of mikil áhrif á okkar daglega líf.
Fyrsta skrefið að vellíðan er meðvituð öndun. Hún spilar stóran þátt í að núlstilla kerfið okkar. Með því að anda djúpt inn um nefið og hægt út um munninn getur þú hjálpað taugakerfinu að slaka á.
Þá er mikilvægt að takmarka skjánotkun fyrir svefninn. Leggðu það í vana þinn að slökkva á öllum tækjum um það bil klukkutíma áður en þú leggst upp í rúm.