Fáklædd og glæsileg við sundlaugarbakkann Svava Marín Óskarsdóttir skrifar 19. ágúst 2025 12:05 Leikarinn, rithöfundurinn og góðgerðarstarfskonan Joan Collins. Hin goðsagnakennda leikkona Joan Collins, sem er 92 ára, birti glæsilega mynd af sér á Instagram þar sem hún situr fyrir í hvítum sundbol með stóran rauðan sólhatt. Færsla leikkonunnar vakti, eins og við var að búast, mikla athygli á samfélagsmiðlum og tugir þúsunda hafa líkað við myndina. Collins er líklega best þekkt fyrir hlutverk sitt sem Alexis Carrington í sápuóperunni Dynasty, en hún er einnig afkastasamur rithöfundur, en öðlun hennar nú er ekki síst fyrir framlag sitt til hjálparstarfs. Collins er stödd í fríi í Suður-Frakklandi þar sem hún nýtur sólarinnar og lífsins til hins ýtrasta. Þrátt fyrir það er hún hvergi nærri hætt að vinna og í færslunni gaf hún í skyn að nýtt kvikmyndaverkefni gæti verið á leiðinni. „Framleiðandinn er að hugsa um að gera framhald af Murder Between Friends," skrifaði hún og minnti á hlutverk sitt sem Francesca Carlyle – sjónvarpsstjörnu og einkaspæjara. View this post on Instagram A post shared by Joan Collins (@joancollinsdbe)