„Þetta er gríðarlegt afrek hjá okkur“

Orri Steinn Óskarsson skoraði sigurmark U19 karla gegn Englandi í 1-0 sigri Íslands.



Þetta er í fyrsta sinn sem Ísland vinnur England í þessum aldursflokki, en liðin hafa mæst 13 sinnum.



Our U19 men's side winning goal against England in the Elite Round.#fyririsland pic.twitter.com/KJyO7shCvr