Hvolpar og ilmkerti

Fyrsta stjarnan sem þeir tóku fyrir er tónlistarkonan vinsæla Mariah Carey. „Þegar hún kom fram í einhverjum breskum morgunþætti, þá krafðist hún þess að herbergið hennar væri með tólf hvítum labrador hvolpum,“ segir Rikki G. Tónlistarkonan er þekkt fyrir það að vera mikil hundakona og hefur hún reglulega komið fram með einn af hundunum sínum.

Næst á lista er tónlistarkonan Rihanna. Hún á að hafa sett fram sérstaka kröfu fyrir tónleikaferðalag sitt árið 2010.

„Í hverju búningsherbergi þurfti að vera eitthvað sem heitir „Archipelago Black Forest Candle“. Það er einhvers konar kertategund sem er mjög erfitt að fá. Þau þurftu að vera tuttugu og fimm og það þurfti að raða þeim í einhvers konar hring. Það var þvílíkt vesen að finna þetta og það þurfti að kveikja á kertunum þrjátíu mínútum áður en hún mætti á staðinn.“

Innrömmuð mynd af geimfara og Kardashian tjald

Tónlistarmaðurinn Pharell Williams er með nokkuð sérstaka ósk. „Í hvert skipti sem hann hélt tónleika, þá þurfti hann að vera með herbergi þar sem þurfti að vera búið að innramma mynd af geimfaranum Carl Sagan í ramma sem var einn sinnum einn meter.“

Williams er sagður vera sérstakur aðdáandi geimfarans. Talið er að þessi undarlega krafa hafi verið tilkomin vegna þess að teymi Williams hafi tekið upp á því að hengja upp myndir af Carl Sagan í tónleikarútum Williams. Hann hafi kunnað vel að meta það og ákveðið að geimfarinn þyrfti einnig að fylgja sér inn í búningsherbergi.

Leikkonan Jennifer Lawrence er þekkt fyrir góðan húmor. Það er þó ekki alveg ljóst hvort hennar ósk hafi verið borin upp í gríni eða alvöru.

„Hún bað alltaf um Kardashian tjald. Það þurfti að tjald í búningsherberginu með myndum af Kardashian systrum sem hún gat farið inn í og hugsað. Það þurfti að vera sjónvarp inni í tjaldinu með Keeping Up With The Kardashians rúllandi. Það þurftu einnig að vera sérstakar tyggjótegundir og myndir af Kardashian systrum og hún kallaði þetta My Happy Place.“

Hárkolluherbergi og bóluplast

Leikarinn Kirk Cameron er sagður vera með það í samningi sínum að hann taki aldrei þátt í kossasenum. Hann kyssi einungis eiginkonu sína. Þá er leikarinn Garey Busey sagður vera með þá kröfu að það séu engir speglar í búningsherbergjum hans.

Tónlistarkonan Cher er sögð fara fram á það að hún fái ávallt tvö búningsherbergi þegar hún kemur fram „Hún þarf sérstakt búningsherbergi fyrir allan hárkollurnar sínar, þær skipta víst hundruðum,“ segir Rikki.

Söng- og leikkonan Jennifer Lopez er líka með sérstaka ósk þegar kemur að umhverfi sínu. „Hefuru tekið eftir því hvað hún klæðist mikið hvítu? Það er mikið hvítt í kringum hana. Málið er það að öll herbergi sem hún er í þurfa að vera eins næpuhvít og hægt er, hvítir veggir, hvít blóm, hvít húsgögn, hvít kerti,“ en söngkonan er sögð sjúk í hvítan.

Þá er tónlistarmaðurinn Prince sagður hafa verið með ákveðnar sérþarfir. „Alltaf þegar hann kom inn í búningsherbergi þá þurfti að vera til bóluplast til að sprengja. Það var eitthvað róandi fyrir hann.“

Beikon, gervilimur og Vísindakirkjan

Kröfur hljómsveitameðlima Metallica eru sennilega með þeim eðlilegri á þessum lista. „Þegar þeir voru á tónleikaferðalagi árið 2004, sem er árið sem þeir komu til Íslands, þá var krafa að það væri nýsteikt beikon í búningsherberginu þeirra þegar þeir mættu. Þeir eru beikon sjúklingar.“

Leikarinn Jack Nicholson er sagður hafa gert ansi einkennilega kröfu við tökur á kvikmyndinni Departed árið 2006. „Hann setti þá kröfu að í einu atriði þyrfti að koma fram risa gervilimur og í annarri senu þyrfti að koma fram að hann væri að snorta nýpressað bólivískt yayo af berum rasskinnum kvenmanns,“ segir Rikki.

Síðast en ekki síst er leikarinn Tom Cruise sagður hafa gert undarlega kröfu sem kemur þó líklega fáum á óvart. „Þegar hann var að leika í myndinni War of The Worlds, þá var hann svo mikið í Vísindakirkjunni að hann lét setja upp tjaldbúðir með starfsfólki Vísindakirkjunnar sem hann gat leitað til á milli atriði.“

