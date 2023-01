Vonar að löggan mæti á ráðstefnu um hugvíkkandi efni

Skipuleggjandi ráðstefnu um hugvíkkandi efni sem verður haldinn í Hörpu dagana 12. og 13. janúar vonast til að sjá fólk úr stjórnkerfinu þar en meðal fyrirlesara sé lögreglumaður frá Bandaríkjunum sem starfi einnig sem meðferðaraðili með hugvíkkandi efni.

„Lögreglumaðurinn vinnur með MDMA sem stundum er nefnt Ecstasy. MDMA er fremst í flokki þeirra efna sem vinna með áfallastreituröskun þannig að mig langar stilla upp hittingi með honum og lögreglunni hér, dómsmálaráðherra og fangelsismálastofnun til þess að þetta fólk skilji hvað er að gerast þarna úti með opnum huga. Þá eru margir lögreglumenn sem þjást af áfallastreituröskun og það hefur sýnt sig samkvæmt þessum aðila að MDMA getur verið hjálplegt í þeirra geira. Það er gaman að geta þess líka að lögregluvarðstjórinn hans kemur líka en þeim finnst ótrúlega spennandi hvað er að gerast hérna.,“ segir Sara.

Þessu tengt nefnir Sara María nýtt frumvarp sem lagt var fram um að heimila notkun efnisins sílósóbín í sveppum í geðlækningaskyni, en enn hefur ekki fengist niðurstaða í það mál.

Hún segir að stærstu nöfnin í geiranum verði meðal fyrirlesara.

Það er fólk sem er leiðandi í þessum efnum í heiminum. Þannig að það eru að koma læknar, prófessorar og sérfræðingar sem eru að vinna að lögleiðingu í þessum málum. Meðal fyrirlesara sé Michael Pollan sem gerði heimildarþættina How to Change your Mind sem sýndir eru á Netflix. Þá sé Rick Doblin væntanlegur en hann er einn af forvígismönnum rannsókna á MDMA í geðlækningskyni. Ben Sessa er líka þekktur en hann vinnur með ketamín og MDMA,“ segir Sara

Sara segist finna mikinn áhuga á hugvíkkandi efnum hér á landi.

„Það er bylting í heiminum með hugvíkkandi efni. Hún er búin að vera í gangi í mörg ár en síðustu tvö þrjú árin er hún búin að vera að færast í aukanna og er komin til Íslands,“ segir hún.

Aðspurð um hættur vegna slíkra efna svarar Sara.