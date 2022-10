Hrekkjavöku innblástur frá stjörnunum

Það er einnig hægt að klæða sig upp sem stjörnurnar sjálfar. Hvort sem að þú vilt vera Victoria Beckham, Freddie Mercury, Kim Kardashian, Anna Wintour, Audrey Hepburn, Prince, Paris Hilton eða John Lennon og Yoko Ono, þá er alltaf gaman að klæða sig upp sem ein af stjörnunum.

Hér að neðan má sjá hugmyndir að búningum beint frá Hollywood:

Fyrir ári síðan fór fyrirsætan Hailey Bieber klædd sem Mia Thermopolis úr Princess Diaries myndunum. Hailey hefur verið að vinna með búninga tengda poppkúltur sem vekja upp nostalgíu og hitta alltaf beint í mark.

Það er einnig hægt að tengja við poppkúltur samtímans og fara sem persóna úr þáttunum Euphoria, Emily in Paris, Squid Games eða Stranger Things svo eitthvað sé nefnt.

Hailey Bieber hefur einnig klætt sig upp sem Britney Spears úr myndbandinu Hit me baby one more time. Britney á mikið af goðsagnakenndum „lúkkum“ sem auðvelt er að leika eftir. Þar má helst nefna rauða gallann út Oops I did it again myndbandinu, snákinn sem hún bar um hálsinn á VMA hátíðinni árið 2001 og flugfreyju búninginn úr Toxic myndbandinu.

Leikarinn Jacob Elordi og þáverandi kærastan hans, fyrirsætan Kaia Gerber, fór klædd sem Elvis Presley og Pricilla árið 2020. Eftir að þau hættu saman byrjaði Kaia með leikaranum Austin Butler, sem fer með hlutverk Elvis í samnefndri kvikmynd leikstjórans Baz Luhrmann.

Ekki nóg með það heldur er Jacob sjálfur að leika kónginn í væntanlegri kvikmynd leikstjórans Sophiu Coppola. Myndin heitir Pricilla og er byggð á sjálfsævisögu fyrrum eiginkonu Elvis. Það má því segja að þau hafi „manifestað“ Presley inn í líf sitt með þessu búningavali.

Jacob Elordi og Kaia Gerber þegar þau voru par. Þau byrjuðu að hittast árið 2020 og hættu saman ári síðar. SAM VISSER

Fyrirsætan Gigi Hadid sló í gegn sem Sandy í Grease. Magabolur, „disco pants“ og rauðir skór ásamt góðum leðurjakka. Einnig er hægt að vera Danny.

Gigi Hadid fór klassísku leiðina og var Sandy úr Grease. Getty/Andrew Toth

Gigi hefur einnig farið aðra leið í búningunum og var The Mask. Þar er aðal áherslan á förðunina og gulu fötin.

Kevin Hart var flottur sem The Rock. Það er jafnvel hægt að sleppa mittistöskunni, hárkollunni og glingrinu og vera Steve Jobs í þessum sömu fötum.

Bella Hadid og The Weeknd fóru í parabúning þegar ástin var enn til staðar. Þau fóru sem Beetlejuice og Lydia.

Það er auðvelt að finna persónu úr heimi Tims Burton til þess að vera á hrekkjavöku. Þar má nefna Edward Scissor Hands, Doctor Finkelstein, persónurnar í Charlie and the Chocolate Factory eða Corpse Bride.

Cardi B klæddi sig upp sem hjúkrunarfræðingur og er hægt að útfæra það á nokkra vegu.

Söngkonan Lizzo fór sem Yoda og má segja að hún hafi útfært þann búning betur en flestir. Stjörnustríð býr yfir mörgum persónum sem hægt er að leika eftir.

Katy Perry og Orlando Bloom voru í viðeigandi búningum árið 2020. Það er hægt að taka læknabúninginn upp á næsta stig og bæta við gerviblóði til þess að gera hann óhugnanlegan.

Jessica Biel og Justin Timberlake voru eins og klippt út úr Harry Potter ævintýrinu. Það er alltaf hægt að kaupa svört hringlótt gleraugu, ná sér í prik og vera sjálf aðalpersónan.

Jennifer Lopez var Madonna eitt árið. Líkt og Britney Spears er hægt að túlka söngkonuna Madonnu á marga vegu.

Fyrirsætan Ashley Graham leitaði í heim teiknimyndanna og var Jessica Rabbit.

Riverdale leikkonurnar Lili Reinhart og Camila Mendes sem Napoleon Dynamite og Pedro. Persónur úr þáttunum Riverdale eru einnig vinsælar til þess að leika eftir á hrekkjavökunni, sérstaklega í Ameríku.

Leikkonurnar hafa einnig klætt sig upp sem Power Puff Girls ásamt samstarfskonu sinni Madelaine Petsch.

Söngkonan Dua Lipa sem persóna úr Bridgerton. Förðunin, hárið og fötin einkenna tímabilið sem um ræðir.

Leikkonan Kristen Bell talar fyrir Önnu í teiknimyndinni Frozen. Dóttir hennar vildi vera í stíl og fóru þær báðar sem Elsa, Kristen til mikillar ánægju. Fléttan, kórónan og kjóllinn er allt sem þarf til þess að vera Elsa.

Leikarinn Neil Patrick Harris og eiginmaður hans David Burtka fóru sem tvíburarnir og tískugyðjurnar Mary-Kate og Ashley Olsen. Þær eru með mjög afgerandi stíl sem er hægt að útfæra úr efnivið sem er til á flestum heimilum.

Mary-Kate og Ashley Olsen hafa eflaust verið ánægðar með þetta búninga. Getty/Noam Galai

Fyrirsætan Emily Ratajkowski sló í gegn sem Marge Simpson.

Getty/Mike Coppola

Hjónin Joe Jonas og Sophie Turner klæddu sig upp sem Gomez og Morticia úr Adams fjölskyldunni. Það hefur einnig verið vinsælt að grípa til þess að vera Wednesday Adams, þar sem flétturnar segja allt sem segja þarf.

Leikkonan Nina Dobrev fór klædd sem Billie Eillish. Stór hettupeysa eða stuttermabolur, græn rót og keðja um hálsinn er góð byrjun á Billie búning. Nina lék sjálf í þáttunum Vampire Diaries og þaðan er einnig hægt að fá ýmsar hugmyndir.

Getty/Kevin Mazur

Rapparinn Cardi B fór sem Cruella de Vil. Tvílitað hár, pels og bangsi sem er eins og dalmatíuhundur og þú ert komin/nn/ð með búning.

Cardi B klæddi sig upp sem Cruella. Getty/Shareif Ziyadat

Söngvarinn Harry Styles tók sig vel út sem Elton John. Sjálfur Elton deildi myndinni af Harry og sagði þetta vera búning í lagi. Það sem skiptir mestu máli þegar kemur að því að klæða sig upp sem söngvarinn eru stór og yfirdrifin sólgleraugu.

Harry Styles skein skært. Getty/Kevin Mazur

Hér má sjá Jessicu Alba og Kelly Sawyer sem Paulie Bleeker og Juno. Jessica er þekkt fyrir að fara í skemmtilega búninga á hrekkjavökunnu og hefur meðal annars verið Landkönnuðurinn Dóra, regnbogi, The Incredibles, The Flintstones, Gítarleikarinn Slash úr Guns 'N Roses og ljón svo eitthvað sé nefnt.

Kelly Sawyer og Jessica Alba sem Paulie Bleeker og Juno úr kvikmyndinni Juno. Getty/Vivien Killilea

Rihanna klæddi sig upp sem beinagrind. Það er auðvelt að útfæra búninginn eftir þeim efnivið sem er til á heimilinu.

Rihanna sem beinagrind. Getty/GORC

Joe Jonas sem Zoolander. Ef þú getur fullkomnað Blue steel svipinn er búningurinn kominn hálfa leið.

Blue steel. Getty/Gary Gershoff

Lupita Nyong´o hitti naglann á höfuðið þegar hún ákvað að fara sem Dionne úr Clueless. Það er einnig hægt að fara sem Cher, Christian, Murray eða Tai.

Lupita Nyong'o var glæsileg sem Dionne. Getty/Taylor Hill

Þáttastjórnendurnir Kathie Lee Gifford og Hoda Kotb sem Garth og Wayne úr Waynes World.

Hoda og Kathie Lee sem Garth og Wayne. Getty/Taylor Hill

Margot Robbie og Ryan Gosling voru vissulega ekki í búningum fyrir hrekkjavökuna á þessari mynd en hér eru þau við tökur á nýju Barbie myndinni. Hvort sem að það er Barbie og Ken í þessum klæðum eða öðrum er hægt að útfæra það á þann hátt sem hentar.

Margot Robbie og Ryan Gosling sem Barbie og Ken. Getty/MEGA

Leikkonan Sarah Michelle Gellar hefði getað klætt sig upp sem Buffy The Vampire Slayer, Helen úr I Know What You Did Last Summer eða Daphne úr Scooby-do, sem hún lék á sínum yngri árum, en fór í stað þess sem Harley Quinn.

Sarah Michelle Gellar sem Harley Quinn. Getty/Matt Winkelmeyer

Góða skemmtun!