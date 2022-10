„Hringarnir gleymdust rétt fyrir athöfnina“

Hvers vegna var þessi staðsetning fyrir valinu?



Flórens er eftirlætis borgin okkar, enda áttum við heima þar um tíma þegar ég stundaði nám í innanhússhönnun.

Það var alltaf draumurinn að halda upp á þessi tímamót í Flórens.

Aðsend

Hvers vegna var þessi dagsetning fyrir valinu?



Dagurinn 8. september er afmælisdagur afa míns og einnig táknar átta eilífðina, svo okkar fannst það eiga vel við.

Hvernig skipulögðuð þið daginn?



Við fengum yndislegar konur með okkur í lið frá Olivia Sodi Wedding & Events til að skipuleggja daginn með okkur. Fyrir það fyrsta sáum við að Play Air bauð upp á beint flug til Bologna og það var fullkomið fyrir brúðkaupið, enda er einfalt að koma sér frá Bologna til Flórens.

Aðsend

Jakob maðurinn minn var í jakkafötum frá Suit Up, enda er þeirra hönnun vönduð og tímalaus. Ég fann hins vegar brúðarkjólinn á netinu frá Maria Lucia Hohan og hann var fullkominn í þessu umhverfi. Við buðum okkar nánustu fjölskyldu og vinum til að fagna með okkur á þessum dásamlega degi.

Við erum lánsöm að eiga góða að.

Stella var hamingjusöm að labba niður altarið. Aðsend

Hvernig var stóri dagurinn?



Stóri dagurinn var yndislegur og eftirminnilegur í alla staði. Skreytingarnar voru frá ARTEMISIA Fioristi, en ég hélt mikið upp á þá blómabúð þegar ég bjó í Flórens og þeirra skreytingar eru einstaklega fallegar. Athöfnin átti sér stað á svölunum í Villa Medica di Lilliano þar sem allir grétu við falleg orð bestu vinkonu minnar sem leiddi athöfnina.

Athöfnin var falleg. Aðsend

Hvernig var veislan?



Veislan var haldin í sal í Villa Medica di Lilliano þar sem borðin voru fallega skreytt með lifandi blómum og látlausar ljósaseríur voru í loftinu. Ræður kvöldsins stóðu einna helst upp úr, en það var mikið hlegið meðan á borðhaldinu stóð.

Við Jakob tókum fyrsta dansinn og Friðrik Dór kom síðan og tryllti líðinn að sjálfsögðu. Að því loknu var dansað fram á nótt.

Friðrik Dór hélt uppi stuðinu. Aðsend

Hvaða lag varð fyrir valinu fyrir fyrsta dansinn?



Lagið sem við völdum fyrir athöfnina var The Fellowship of the Rings. Þetta er ekki hefðbundið ástarlag en við elskum bæði Hringadróttinssögu og höfum horft á myndirnar saman oftar en þykir eðlilegt.

Þú mátt kyssa brúðina. Aðsend

Hvað er framundan?



Brúðkaupsferðin var plönuð í beinu framhaldi af brúðkaupsfögnuðinum. Við tókum lest til Rómar og keyrðum þaðan til Positano, skoðuðum Pompeii, sigldum um Capri og fórum á pastanámskeið.

Salurinn var stórkostlegur. Aðsend

Var eitthvað augnablik sem stóð sérstaklega upp úr?



Það augnablik sem stóð mest upp úr var eflaust þegar hringarnir gleymdust rétt fyrir athöfnina og frænka mín hljóp berfætt til að ná í hringaboxið.

Aðsend

Á meðan steig ég á kjólinn og reif hann aðeins af stressi, Katrín Anna dóttir okkar innsiglaði svo hjónabandið með því að rétta okkur foreldrunum réttu hringana. Annars var mikið hlegið að þessu eftir á, en eins og frænka mín sagði:

Fall er fararheill.