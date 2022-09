Hópurinn sem á að koma U21 árs landsliðinu á EM: Kristall klár í slaginn

Hópur U21 karla sem mætir Tékklandi í umspili um sæti í lokakeppni EM 2023.



Ísland mætir Tékklandi á Víkingsvelli 23. september kl. 16:00, en liðin mætast öðru sinni 27. september í Ceske Budojovice.



Our U21 men squad for the EURO 2023 playoffs.#fyririsland