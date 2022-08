Miss Universe Iceland keppnin verður haldin í sjöunda sinn þann 24. ágúst í Gamla bíó. Keppendur í ár eru sautján talsins og ætla lesendur Vísis að fá að kynnast stúlkunum sem keppast um titilinn betur.

Hvað var það sem vakti áhuga þinn á keppninni?

Það var rosalega margt. Ég hef haft áhuga á svona keppnum og módel störfum frá því ég var lítil og sagði alltaf: Einn daginn mun ég prófa þetta.

Hvað ert þú búin að læra í ferlinu?

Fullt.

Ég er strax búin að læra að vera meira sjálfsörugg með mig og er búin að kynnast fullt af geggjuðum stelpum.

Arnór Trausti

Hvað borðar þú í morgunmat?

Það er rosalega misjafnt og ég gleymi því reglulega en finnst alltaf morgunkorn bara rosa fínt.

Hver er uppáhalds maturinn þinn?

Ef ég þarf að velja þá held ég að ég myndi segja jóla skinka og meðlætið sem fylgir því.

Hvað ertu að hlusta á?

Ég hlusta á alla tónlist og það fer oftast eftir moodinu en núna er Glimpse of us í uppáhaldi.

Hver er uppáhaldsbókin þín?

Ég les aldrei en mín uppáhalds bók er The Fault in Our Stars.

Hver er þín fyrirmynd í lífinu?

Mamma mín.

Hver er frægasta persóna sem þú hefur hitt?

Held bara Stebbi Hilmars .

Neyðarlegasta atvik sem þú hefur lent í?

Þegar ég var að keppa í samkvæmisdansi og smellan sem hélt brjóstunum slitnaði af.

Hverju ertu stoltust af?





Ég er stoltust af freknunum mínum.

Hver er þinn helsti ótti?

Minn helsti ótti er að missa vini og fjölskyldu.

Hvar sérðu þig eftir fimm ár?

Vonandi einhvers staðar að ferðast, búa í útlöndum eða í leiklistarskóla.

Hvaða lag tekur þú í karókí?

Vanalega tek ég ekki bara eitt lag en ef ég þyrfti að velja þá yrðu topp þrjú lögin mín: This is a Mans World, Ashes með Céline Dion og She Used to Be Mine.