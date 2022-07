Miss Universe Iceland: Stefnir á pólitík í framtíðinni

Miss Universe Iceland keppnin verður haldin í sjöunda sinn þann 24. ágúst í Gamla bíó. Keppendur í ár eru sautján talsins og ætla lesendur Vísis að fá að kynnast stúlkunum sem keppast um titilinn betur.

Hvað var það sem vakti áhuga þinn á keppninni?

Ég fylgdi Manúelu á Instagram og sá póstana sem hún setti inn frá síðustu keppni og það vakti áhuga minn.

Hvað ert þú búin að læra í ferlinu?

Að allir eru með sína kosti og galla en það er innri manneskjan sem skiptir máli.

Hvað borðar þú í morgunmat?

Ég byrja alltaf daginn á að fá mér Cheerios.

Hver er uppáhalds maturinn þinn?

Uppáhalds maturinn minn er heimagerð mexíkósk kjúklingasúpa sem mamma mín býr til.

Hvað ertu að hlusta á?

Ég hlusta alltaf á Fm957 á leiðinni í vinnuna en annars er ég alltaf að hlusta á TED Talks.

Arnór Trausti

Hver er uppáhalds bókin þín?

It Ends with us eftir Collen Hoover

Hver er þín fyrirmynd í lífinu?

Fyrirmyndir mínar eru foreldrar mínir af því að þau gefast ekki upp á markmiðunum sínum og draumum.

Þau finna líka alltaf leiðir til að sjá það góða í hlutum.

Hver er frægasta persóna sem þú hefur hitt?





Sko, ég hef ekki hitt marga fræga einstaklinga en ég bý í sama bæjarfélagi og Guðni Th. þannig að maður kemst ekki hjá því að rekast á hann annað slagið.

Neyðarlegasta atvik sem þú hefur lent í?

Þegar að ég sat inni í herberginu mínu og heyri allt í einu karlmannsrödd segja „hæ“ og mér bregður svo mikið að ég hoppa af skrifborðsstólnum og skræki til baka einu „hæ-i“ með miklum radd-sveiflum. Þarna hitti ég í fyrsta skipti fyrsta kærasta stóru systur minnar.

Hverju ertu stoltust af?

Ég er stoltust af því hvað ég er tilbúin að takast á við nýjar áskoranir og fara út fyrir þægindarammann minn.

Hver er þinn helsti ótti?

Minn helsti ótti er það að horfa upp á háar brúnir.

Hvar sérðu þig eftir fimm ár?

Eftir fimm ár sé ég sjálfa mig í háskóla og í pólitíkinni.

Hvaða lag tekur þú í karókí?

Mér finnst alltaf gaman að taka smá Taylor Swift í karókí en mitt uppáhalds karókí lag heitir You Belong with Me.