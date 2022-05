Blaðamaður hafði samband við Hössa til þess að heyra af söfnuninni, Quarashi tímunum og skoðun hans á Travis Baker og Kourtney Kardashian.

Hvernig varð hljómsveitin KIG & HUSKtil?



Eins og í ástarsögu eftir Barböru Cartland. Ég kom fátækur heim úr námi og Frank sem hafði verið að semja músík fyrir kvikmyndir og leikhús, bauð mér húsaskjól í skiptum fyrir aðstoð við að klára lög sem höfðu gengið af.

„Í dag er ég hamingjusamlega giftur hestasveininum, eða bakaranum.“

Við Frank vorum saman í Ske áður en ég hélt út til náms og gáfum út eina plötu, Love For You All. Þar áður spiluðum við saman í Stórsveit Tónlistarskóla Seltjarnarness, ég tólf ára á þriðja trompet með bólugrafið enni og hann með hárið vatnsgreitt aftur á rafmagnsgítar.

„Þannig að ... we go way back.“

Hvernig og hvenær kom hugmyndin að söfnuninni.



Það kom aldrei til greina að gefa eingöngu út stafrænt og hvorugur okkar á hlutabréf í Íslandsbanka þannig að við ákváðum við að reyna þessa leið. Við ólumst báðir upp við að hanga í plötubúðum miðbæjarins og fletta í plöturekkunum þar til maður var beðinn um að kaupa eitthvað eða vera úti.

„Ef maður átti pening keypti maður kannski smáskífu á 500 kall en annars fór maður bara yfir í næstu hljóðfærabúð og glamraði á gítara þar til manni var vísað út þar. Og nýr hringur hófst.“

Fyrir marga snýst útgáfa á vínyl um sándið en í mínum huga er þetta fyrst og fremst athöfnin að halda á albúmi og rýna í myndmálið á meðan maður hlustar á tónlistina. Vínyllinn tengir tónlist og myndlist á einstakan hátt. Eitthvað sem stafræn útgáfa gerir ekki eða gerir ekki nægilega vel.

Hver er mesti munurinn á þessu samstarfi og Quarashi?



Quarashi var gjörningalistahópur sem mætti heim til þín og rústaði íbúðinni þinni, þér og þínum vinum til skemmtunar og sendi svo reikning daginn eftir.

„Kig & Husk er líkara vafasamri innsetningu eða skúlptúrgarði sem kemur ekki upp á Google Maps.“

Hvað stendur upp úr frá Quarashi tímabilinu?



Tónleikaferðirnar. Flestir kynnast landinu í útilegum eða hringferðum að sumri til en við keyrðum eða flugum yfir Ísland vetur eftir vetur til að spila á menntaskólaböllum og tónleikum og urðum oftar en ekki snjótepptir í marga daga á hverjum stað.

„Ég kunni ekki að meta það þá en ég geri það núna.“

Seinna ferðuðumst við um N-Ameríku þvera og endilanga sem var ólýsanleg upplifun. Svo til Japans og Ástralíu og að lokum um Evrópu. Með Quarashi fór ég hring um jörðina. Og fékk greitt fyrir.

Hvaðan sækir þú innblástur?



Í aðra tónlist. Aðra listamenn. Mjög oft kvikmyndir eða bækur sem ég er að lesa en oftast er þetta samtal milli mín og Frank. Hann er hæfileikaríkasti tónlistarmaður sem ég hef nokkurn tímann kynnst þannig að oftast er ég bara að reyna halda í við hann.

Hvað er framundan hjá KIG & HUSK?



Vonandi náum við að fjármagna vínyl-útgáfuna og fagna með tónleikum. Við höfum aldrei spilað „live“ þannig að við þurfum að finna út úr því öllu. Svo er ég með nokkur lög hálfkláruð í hausnum og Frank ábyggilega með heilan helling.

„Önnur plata á næsta ári væri blautur draumur.“

Hvað er framundan hjá þér?



Nýr Kardashians á morgun. Sá Blink-182 á tónleikum í New York þegar við vorum á túr og hef haft illan bifur á Travis síðan. Treysti honum ekki fyrir horn.