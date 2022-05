íslenskflík: „Þetta byrjaði allt með sögu einnar flíkur“

Hver ert þú sem hönnuður?



Ég byrjaði að hanna föt þegar ég var í grunnskóla en fór ekki að vinna við það fyrr en eftir að ég útskrifaðist úr listaháskólanum 2003. Áhugi minn lá mest í prjóni svo ég útfærði lokaverkefnið mitt allt í prjón. Eftir útskrift bauðst mér að vinna hjá fyrirtæki sem sérhæfir sig í að prjóna prufur fyrir tískuhús og selja sem hugmyndir.

Það var Steinunn Sigurðardóttir fatahönnuður sem hjálpaði mér að fá þá vinnu og þar lærði ég svo endalaust margt í sambandi við prjón sem ég nýti mér á hverjum degi. Ég vann síðan í ýmsum verkefnum þangað til ég stofnaði As We Grow árið 2012 ásamt Grétu Hlöðversdóttur og Maríu Ólafsdóttur.

Hvernig hannar þú flík?



Ferlið við að hanna flík er í stórum dráttum þannig að ég vinn rannsóknarvinnu með því að sanka að mér ýmsum innblæstri hvort sem er í formi fata, ljósmynda, samtala, umhverfið eða hverju sem er. Síðan þarf að þrengja þetta niður og búa til sögu sem heldur utan um þessar hugmyndir.

Línan okkar inniheldur alltaf eldri stíla líka þannig að hver ný lína hefur einhver tengsl við þær eldri. Ef ég er að hanna nýja flík frá grunni þá nota ég hugmyndirnar sem ég er komin með til að byrja að skyssa, það verða til margar skyssur af svipuðum flíkum og ég skoða þær síðan með fólkinu mínu í vinnunni og við fækkum möguleikunum helst niður í einn.

Þá tekur við vinna við að finna rétta efnið í flíkina en það getur verið miserfitt. Stundum steinliggur efnið og stundum gengur illa að finna rétta efnið fyrir ákveðna flík.

Fyrir framleiðslu þarf alltaf að gera flata tækniteikningu af flíkinni og öllum smáatriðum sem þurfa að sjást og þessum teikningum þarf að fylgja tækniskjal þar sem öll mál eru sett inn, í ölllum stærðum. Ferlið frá hugmynd að tilbúinni flík getur verið mjög langt því það er ekkert öruggt að fyrsta prótótýpan sé í lagi og það getur þurft að hafa samskipti fram og tilbaka áður en hún er orðin eins og hún á að vera.

HönnunarMars 2022 fer fram 4. til 8. maí. Alla dagskránna má finna á vef hátíðarinnar. Frítt er inn á alla viðburði fyrir utan DesignTalks ráðstefnuna í Hörpu. HönnunarMars er opinn öllum og dagskráin er fjölbreytt svo allir ættu að geta fundið eitthvað við sitt hæfi. Hér má finna alla okkar umfjöllun um HönnunarMars 2022.

Blaðamaður heyrði einnig í Grétu Hlöðversdóttur, einum af stofnendum As We Grow til að fræðast betur um Sporastofuna sem merkið stendur fyrir á HönnunarMars:

Hvernig er stemningin fyrir HönnunarMars?



Frábær.

Hvernig kviknaði hugmyndin að As we grow upphaflega?



Þetta byrjaði allt með sögu einnar flíkur – Ullarpeysu.

Reykvísk móðir í fjölskyldunni okkar prjónaði peysu fyrir son sinn. Hann notaði peysuna í nokkur ár en óx svo upp úr henni og þá fékk lítil vinkona fjölskyldunnar hana. Um skeið neitaði stelpan að vera í öðru en þar kom að hún gekk áfram til næstu fjölskyldu.

Einn veturinn týndist peysan en þegar voraði kom hún undan skafli í garðinum. Með örlítilli umhyggju varð hún aftur eins og ný.

Peysan er á myndum í fjölskyldualbúmum og efur gengið frá barni til barns í hópi vina og ættingja í meira en áratug. Svona fötum viljum við að börnin okkar klæðist hugsuðum við þegar við stofnuðum fyrirtækið. Fatnaði þar sem áhersla er lögð á hönnun, gæði og minni sóun , en As We Grow hlaut einmitt Hönnunarverðlaun Íslands fyrir sjálfbært og umhverfisvænt konsept.

Hvernig lýsir sporastofan sér?



Þar gefst hverjum og einum tækifæri á að gera sína As We Grow flík enn persónulegri með því að bæta við hana einstökum útsaumi, nafni eða tákni í flíkurnar og merkja þær þannig sér og sínum.

Hvernig viðbrögð hefur sporastofan verið að fá og er mikil spenna hjá ykkur?



Við höfum fengið frábær viðbrögð bæði við Sporastofunni og tískusýningunni sem verður laugardaginn 7. maí og hlökkum mikið til að fá fólk í nýju verslunina okkar að Klapparstíg 29.

Hvernig myndir þú lýsa nýju línunni frá As We Grow?



Nýja barnafatalína AS WE GROW er innblásin af bernskuminningum frá sumrum í íslenskum sjávarþorpum. Í tilefni af opnun nýrrar verslunar og vinnustofu AS WE GROW á Klapparstíg 29 og komu nýrrar fatalínu er gestum HönnunarMars boðið á tískusýningu þar sem þeim mun gefast kostur á að ferðast aftur á vit eigin minninga um bjarta íslenska vordaga.

Verður sporastofan áfram í boði hjá ykkur?



Þetta er tilraunaverkefni, svo það kemur í ljós og fer eftir því hvernig undirtektirnar verða.

Veistu hver hannaði þína flík? Anna Kristín Óskarsdóttir.