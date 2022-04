Fyrrverandi saxófónleikari Earth, Wind & Fire látinn

Woolfolk var 71 árs þegar hann lést en hann hafði verið að glíma við erfið veikindi seinustu sex ár. Hann gekk til liðs við hljómsveitina á 8. áratug seinustu aldar og spilaði mestmegnis á saxófón, en einnig á flautu og á slagverk.

Það hafa flestir heyrt í Woolfolk þenja lungun í lögum á borð við September og Boogie Wonderland en bæði slógu rækilega í gegn og sátu í efsta sæti topplista um allan heim.

Woolfolk var tekinn inn í Rock and Roll Hall of Fame árið 2000 og var viðstaddur er hljómsveitin fékk sína eigin stjörnu á Hollywood Walk of Fame.