Ljúfir tónar ómuðu um eyðimörkina á Coachella

Stjörnur á borð við Vanessu Hudgens, Leonardo DiCaprio og Kardashian/Jenner systurnar eru nánast fastagestir og var engin undantekning á því þetta árið. Hátíðin skiptist upp í tvær helgar, enda mikil aðsókn og margir sem mæta jafnvel báðar helgarnar. Gestir hátíðarinn elska að klæðast litríkum fötum og að leika sér með förðunina.

Meðal þeirra sem komu fram þetta árið voru Arcade Fire, Billie Eilish, The Weeknd, Doja Cat, Fatboy Slim, Megan Thee Stallion, Damon Albarn, Swedish House Mafia og Eurovision sigurvegararnir Måneskin.

Framkoman hjá Harry Styles vakti mikla lukku en þetta var í fyrsta skipti sem hann kom fram á hátíðinni. Gestirnir voru alsælir þegar hann bauð Shaniu Twain velkomna á sviðið með sér og tóku þau slagara saman eins og lagið Man! I feel like a woman! og You're Still the One.

Fyrirsætan Elsa Hosk var mætt á svæðið og virtist skemmta sér vel.

Fyrirsætan Alessandra Ambrosio var einnig á svæðinu en hún er tíður gestur á hátíðinni.

Finneas tónlistarmaður og bróðir Billie Eilish var með flotta framkomu á hátíðinni.

Paris Hilton mætti eins og eyðimerkur gyðja.

Fleiri myndir frá hátíðinni má sjá hér að neðan: