Stökkið: Vírusinn reyndist vera atvinnutilboð

Stökkið er viðtalsliður á Lífinu á Vísi þar sem við ræðum við Íslendinga sem hafa tekið stökkið og flutt utan til skamms eða lengri tíma.





Hvert tókstu stökkið?



Ég bý í Kúveit(Kuwait). Ég flutti fyrst til Dubai og komst fljótlega að því að head office hjá fyrirtækinu sem ég vinn fyrir er í kuwait. Ég vildi vera hluti af management teyminu og ákvað að láta flytja mig til Kuwait.

Langaði þig alltaf til þess að flytja út?



Var aldrei að hugsa um að flytja en svo kom að því að mig langaði að læra meira og langaði í stærri áskorun í faginu en þá fékk ég email frá recruiter frá Alshaya group.

„Ég hélt fyrst að þetta væri vírus en svo sendi hann annað email sem var öðruvísi skrifað og ég sendi símanúmerið mitt og ferilskrá til baka og fékk símtal fimm mínútum seinna.“

Þá fór ég í gegnum nokkur viðtöl og fékk svo atvinnutilboð sem ég gat ekki hafnað.

Hvernig hefur heimsfaraldurinn haft áhrif á flutningana?



Ég flutti út fyrir heimsfaraldurinn en var því miður fastur frá Íslandi í þrjú ár.

Hvernig byrjaðir þú að undirbúa ferlið að flytja?



Ég fór fyrst að skoða löndin sem ég myndi vinna í og skoða hvernig kúlturinn er þar og hvernig er að lifa. Svo var ég svo heppinn að vinnan sá um allan flutning, ég tók ekkert með mér út nema nokkrar ferðatöskur en það var í boði að flytja heila búslóð. Fyrstu 2 mánuðina var ég í húsnæði hjá fyrirtækinu sem þeir sköffuðu þangað til ég fann mitt eigið húsnæði.

Hvað þarf að hafa í huga ef að maður ætlar að flytja til útlanda?



Fyrir mig var auðvelt að flytja út því fyrirtækið sá um allt, eina sem ég skoðaði var að vera rétt bólusettur og skoða bara hvernig fólk býr þarna og undirbúa mig fyrir það. Þannig ég mæli alltaf fyrir fólk sem ætlar að vinna erlendis að finna fyrirtæki sem hefur þetta í boði því fullt af fyrirtækjum gera þetta.

Hvernig komstu í kynni við vinnuna og verkefnin sem þú ert í?



Ég er sem sagt titlaður sem Brands Executive baker and pastry chef og ég vinn fyrir Alshaya group. Þetta er stærsta fyrirtækið hérna úti, við erum með yfir sjötíu fyrirtæki eins og H&M, Starbucks og Cheesecake Factory sem við erum með markaðsréttindi á.

„Ég er með þrjú brönd sjálfur sem ég ber ábyrgð á sem er Bouchon Bakery, Princi og Dean&Deluca.“

Recruiterinn fann mig á Instagram einmitt á þeim tíma sem ég var að reyna að detta í stærri verkefni sem myndi kenna mér og gefa mér góða áskorun. Bouchon er eitt af frægustu bakaríum í heiminum sem er staðsett í New York og Kaliforníu, það er í eigu Thomas Keller sem er einn af þekktustu nöfnum í þessum bransa.

„Um leið og hann nefndi að þeir ætluðu að opna Bouchon Bakery hérna úti þá sagði ég strax já án þess að heyra launin.“

Ég fékk stöðuna sem Head baker and pastry chef og fékk svo stöðuhækkun í executive. Með þessari stöðu fékk ég fleiri brönd til að sjá um og fyrir covid var ég með tíu staði í Dubai, Abu Dhaibi, Qatar, Bahrain og Kuwait.

Út af Bouchon opnun gekk vel þá fékk ég tækifæri að opna Princi sem er 50% í eigu Starbucks. Við opnuðum fjórum vikum áður en covid skall á en opnunin gekk eins og í sögu og opnuðum aftur eftir að takmörkunum var aflétt.

Hvers saknarðu mest við Ísland?



Fjölskylduna sakna ég alltaf mest og erfitt að vera svona langt frá þegar eitthvað skellur á en út af tækninni í dag þá er það auðveldara að halda góð samskipti. Svo er maturinn auðvitað alltaf í miklu uppáhaldi og ég sakna hans mikið.

„Þótt að ég finni stundum skyr hérna úti, þá er það ekki eins og heima.“

Hvers saknarðu minnst við Ísland?



Verð að segja veðrið en var heima núna í Febrúara og var svolítið gott að fá nokkrar gular og rauðar viðvaranir. Veðrið heima er einstakt og ég myndi alltaf taka það fram yfir sandstorm.

Hvernig er veðrið?





„Frábært en á sumrin dettur í fimmtíu til sextíu gráður þá getur það verið smá erfitt en fljótt að venjast.“

En það eru bara sirka tveir mánuðir sem eru fáránlega heitir. Svo eru líka um tveir mánuðir það sem hitinn dettur í um núll til tíu gráður.

Hvaða ferðamáta notast þú við?



Er með bíl hérna úti en annars flýg rosalega mikið en ekki í covid. Núna á þessu ári er ég mikið að ferðast aftur eins og fyrir faraldurinn. Bara fyrstu sex mánuði ársins er ég á Íslandi, Dubai, Frakklandi, Ítalíu, Þýskalandi, Qatar, Barhain, Bretlandi og Bandaríkjunum.

Kemurðu oft til Íslands?



Ég reyni að koma einu sinni til tvisvar á ári en oftast er það einu sinni á ári.

Upplifir þú það sem kostnaðarsamara eða ódýrara að búa þarna?



Miklu ódýrari t.d. það kostar mig 2000 kr að fylla bílinn. Matarkarfan önnur hver vika er um fimmtán þúsund og svo er margt annað eins og basic þjónusta (hárgreiðslur, veitingastaðir, heimsendinga þjónusta) ódýrari.

„Svo er enginn skattur hérna.“

Hefurðu verið að fá mikið af heimsóknum út?



Mamma og pabbi hafa komið og eru mikið spennt að koma aftur og ætla að koma eftir sumarið þegar það er dottið í þrjátíu til fjörutíu gráður svo það líði ekki yfir þau. Svo hafa vinir komið út líka að hitta mig í Dubai en það er ekki beint fyrir alla að koma til Kuwait því þar er allt öðruvísi lífsstíll.

Er sterkt íslendingasamfélag þar sem þú ert?



Alls ekki, íslenskan mín er alveg farin í ruslið því ég tala hana svo sjaldan, bara í síma eða þegar ég er heima.

„Ég held að við séum þrír til fjórir Íslendingar hérna úti.“

Áttu þér uppáhalds stað?



Heilt yfir litið er Chicago uppáhalds staðurinn minn. Matarmenningin, Lake Michigan, arkitektinn og öll menningin þar almennt. Elska þá borg mjög mikið. Gæti alveg ímyndað mér að búa þar einn daginn.

Hvaða matsölustöðum myndirðu mæla með?



Ég ferðast mikið svo ég ætla að mæla með nokkrum stöðum sem eru hingað og þangað. Mæli mikið með Tacuba (New York), Per se (New York), Ce La Vi (Dubai), Coya (Abu Dhabi), Langosteria (Milano), Big star (Chicago), Aliena (Chicago), Adorn (Chicago), Sexy Fish (London), Le Petit Beefbar (London) og Barrafina (London).

Hvað er eitthvað sem allir verða að gera á þessum stað?



Fá sér hummus, Íslendingar vita ekki hvað hummus er áður en hann er smakkaður hérna úti. Annars er listinn rosalega langur því menningin svo öðruvísi að ég myndi reyna að upplifa það. Maturinn og umhverfið eins authentic og það gerist.

Hvernig er týpískur dagur hjá þér úti?



Er mikið að hann að hanna matseðla og nýjar hugmyndir sem við þurfum að framkvæma fyrir þemadaga. En dagarnir mínir eru rosalega fjölbreyttir og alltaf eitthvað nýtt. Það er það sem ég elska. Er að byggja nýtt bakarí núna þar sem ég næ að stækka framleiðsluna mína.

„Svo erum við að undirbúa Ramadan og ferð til Ítalíu til að hanna nýjar uppskriftir fyrir Princi.“

Hvað er það besta við staðinn þinn?



Myndi segja hvað vinnan er skemmtileg og fjölbreytileg.

Hvað er það versta við staðinn þinn?



Umferðin og sandstormar.

Sérðu fyrir þér að flytja aftur til Íslands?



Já, 100% ég hef verið að vinna mikið í að læra á rekstur fyrirtækja og hvernig ég vill gera mína hluti og hvernig á að skara fram úr.

„Mig langar að koma með þessa þekkingu heim.“