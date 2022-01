Sonur Reginu King svipti sig lífi

„Fjölskylda okkar er í öngum sínum vegna andláts Ian,“ sagði King í yfirlýsingu til People. Hún sagði son sinn hafa þótt vænt um aðra.

Regina King vann Óskarsverðlaun árið 2019 fyrir leik sinn í kvikmyndinni If Beale Street Could Talk en hún er þekkt fyrir að leika í kvikmyndum eins og Boyz n the Hood, Friday, Ray og þáttunum Watchmen. Hún hefur einnig leikstýrt kvikmyndum og þáttum á undanförnum árum.

Hún átti Ian með Ian Alexander Sr. sem er tónlistarframleiðandi en þau skyldu árið 2007 eftir níu ára hjónaband. Ian sonur þeirra var plötusnúður

Árið 2017 sagði King frá því að hún og sonur hennar væru með samskonar húðflúr sem á stóð „Óskilorðsbundin ást“ á aramísku. Þegar King varð fimmtug í fyrra birti Ian langa færslu á Instagram þar sem hann fór fögrum orðum um móður sína.