Steinunn Ólína Þorsteinsdóttir er stjórnandi þáttanna, sem eru teknir upp fyrir framan áhorfendur í sal.

Meðal verkefna sem lögð voru fyrir í fyrsta þætti var að liðin áttu að gera listaverk.

Steindi var í liði með Sögu Garðarsdóttur í fyrsta þættinum og settu þau á svið svokallað flash mob í Kringlunni.

Atriðið var vægast sagt einkennilegt og heppnaðist sennilega ekki alveg eins og planið var upphaflega. Dansað var undir laginu We Will Rock You með Queen og má sjá afraksturinn hér að neðan.