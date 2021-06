Svíar eru komnir áfram í sextán liða úrslitin fyrir lokaumferðina og fólkið á Fotbollskanalen leyfðu sér að gera smá grín að litlum möguleikum nágranna sinna.

Finnar enduðu í þriðja sætinu í sínum riðli en þeir eru bara með þrjú stig og mínus tvö mörk í markatölu.

Til að Finnarnir komist áfram þá þarf eftirfarandi að gerast eins og sjá má í upptalningu Fotbollskanalen hér fyrir neðan.

1. Frakkar þurfa að vinna Portúgal með fjórum eða fleiri mörkum en það er ekki nóg ...

2. Ungverjaland þarf að ná jafntefli við Þýskaland eða vinna með fjórum eða fleiri mörkum en það er ekki nóg ...

3. Slóvakía þarf að vinna Spán eða Spánn þarf að vinna Slóvakíu með þremur mörkum eða meira en það er ekki nóg ...

4. Svíþjóð þarf að ná stigi á móti Póllandi.

Eða eins og Lloyd Christmas úr „Dumb and Dumber“ myndinni sagði: „So you're saying there's a chance,“ eða á íslensku „Svo þú ert að segja mér að það sé möguleiki.“