Really thankful for this gesture from my teammates, the club and fans ❤️💙 It means alot and motivates me. We are in this together!



Благодарен за этот жест партнёрам по команде, клубу и болельщикам ❤️💙 Это многое значит для меня и сильно мотивирует. Мы единое целое! @pfc_cska https://t.co/8UqEReRtFz