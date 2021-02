Daft Punkt birti myndband á YouTube-síðu sinni undir yfirskriftinni Epilogue þar sem fréttirnar koma fram.

Thomas Bangalter og Guy-Manuel de Homem-Christo stofnuðu tvíeykið í París árið 1993.

Þeir hafa gefið út hvern slagarann á fætur öðrum, lög á borð við Around the World, Get Lucky, Lose Yourself to Dance og Da Funk.

Sveitin vann til fjölda verðlaun á þessum tæplega þrjátíu árum.