Lost-stjarnan Mira Furlan er látin

Deadline segir frá því að Furlan hafi andast á miðvikudaginn. Hún fór með hlutverk Delenn í þáttaröðinni Babylon 5 á tíunda áratugnum. Þá fór hún með hlutverk Danielle Rousseau, eða „frönsku konunnar“ í þáttunum Lost sem nutu mikilla vinsælda, meðal annars hér á landi.

Furlan fæddist í Zagreb árið 1955 en flúði með fjölskyldu sinni til Bandaríkjanna árið 1991 þegar stríðið á Balkanskaga var að brjótast út.

Áður hafði hún gert garðinn frægan sem leikkona í Júgóslavíu, meðal annars með því að koma fram í mynd Emir Kusturica frá árinu 1985, When Father Was Away On Business, sem vann meðal annars til verðlauna í Cannes.