Pitchfork segir frá því að hann hafi andast á miðvikudaginn eftir glímu við krabbamein.

Gítarleikarinn, sem hét Sylvain Mizrahi réttu nafni, fæddist í Egyptalandi en fjölskylda hans fluttist síðar til New York í Bandaríkjunum.

Eftir að hafa spilað með sveitum á borð við The Pox og Actress gekk Sylvain til liðs við New York Dolls árið 1971. Hann spilaði með sveitinni á áttunda áratugnum og spilaði aftur með sveitinni þegar hún kom saman á ný upp úr aldamótum.

Meðal vinsælla platna sveitarinnar er platan sem nefnd er í höfuðið á sveitinni sjálfri sem kom út 1974 og svo platan Too Much Too Soon sem kom út ári síðar.

David Johansen, fyrrverandi söngvari sveitarinnar, minnist Sylvain á Instagram þar sem hann segist munu sakna félaga síns.