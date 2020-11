Bein útsending: Hvers virði er náttúran?

Duko Hopman, ráðgjafi hjá ráðgjafarfyrirtækinu McKinsey, kynnir niðurstöðu skýrslunnar Valuing nature conservation – A methodology for quantifying the benefits of protecting the planet´s natural capital á fundi Landverdar í kvöld.

Í skýrslunni sem kom út í september er fjallað um náttúruvernd á hagrænum nótum, þ.e. varpað ljósi á viðskiptamódel náttúruverndar, m.a. nauðsyn þess að greina ávinning og tækifæri sem af verndun hljótast – og sömuleiðis kostnaðinn.

Skýrsluna má lesa hér.

Útsendingin ætti að verða aðgengileg rétt fyrir klukkan 19:30.

Dagskrá

19:30: Kynning skýrslunnar Valuing nature conservation

19:50: Umræður. Auður Önnu Magnúsdóttir framkvæmdastjóri Landverndar ræðir við Duko Hopman um niðurstöðurnar.

20:00 Spurningar og svör. Þátttakendum býðst að senda inn spurningar rafrænt.