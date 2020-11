Eiður Smári aðalþjálfari FH og Davíð aðstoðar

View this post on Instagram

Eiður Smári ráðinn þjálfari FH -Davíð Þór Viðarsson aðstoðarþjálfari FH -Logi Ólafsson tæknilegur ráðgjafi Knattspyrnudeildar FH Knattspyrnudeild FH hefur komist að samkomulagi við Eið Smára Guðjohnsen um að taka við sem aðalþjálfari Fimleikafélagsins, samningurinn er til tveggja ára. Eiður Smári sem er án vafa besti knattspyrnumaður Íslands frá upphafi og hefur leikið fyrir stærstu lið Evrópu, tók við FH liðinu ásamt Loga Ólafssyni um miðjan júlí og undir þeirra stjórn hafnaði liðið í 2. sæti með 36 stig þegar fjórar umferðir voru enn óleiknar. FH var einnig komið í undanúrslit Mjólkurbikarsins. FH vann 10 af 14 leikjum liðsins undir stjórn Eiðs og Loga í Pepsi Max deildinni. Davíð Þór þarf ekki að kynna fyrir stuðningsmönnum FH og knattspyrnu áhugafólki almennt, einn besti leikmaður FH frá upphafi sem mun stíga sín fyrstu skref í þjálfun undir stjórn Eiðs. Davíð vann 7 Íslandsmeistaratitla með FH, fjórum sinnum sem fyrirliði liðsins. Davíð spilaði 319 leiki fyrir FH og skoraði í þeim 11 mörk. Logi Ólafsson hefur komið víða við á sínum magnaða ferli og unnið tvo Íslandsmeistaratitla. Þessi fyrrum landsliðsþjálfari, aðstoðarþjálfari Lilleström og þjálfari FH mun vera áfram innan þjálfarateymisins en með breyttum áherslum. Logi mun taka við nýju starfi sem tæknilegur ráðgjafi Knattspyrnudeildar FH og mun hann m.a. vinna að stefnumótun og skipulagningu alls afreksstarfs félagsins sem heldur utan um okkar efnilegustu leikmenn í karla og kvennaflokki. Fjalar Þorgeirsson mun áfram starfa sem markmannsþjálfari meistaraflokks karla ásamt því að Hákon Hallfreðsson mun áfram sjá um styrktarþjálfun liðsins. Á sama tíma mun Guðlaugur Baldursson láta af störfum sem aðstoðarþjálfari. Guðlaugur hefur hingað til unnið þrjá Íslandsmeistaratitla sem aðstoðarþjálfari meistaraflokks karla og eru honum þökkuð vel unnin störf síðastliðin tvö tímabil hjá FH og félagið óskar Lauga velfarnaðar í hans næstu verkefnum. Markmið FH eru skýr með þessum ráðningum, að byggja ofan á þann góða árangur sem náðist á síðasta tímabili og bæta enn frekar allt faglegt starf félagsins til lengri tíma.