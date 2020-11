Breski leikarinn og grínistinn John Sessions er látinn, 67 ára að aldri.

BBC segir frá því að umboðsmaður Sessions hafi staðfest að Sessions hafi andast á heimili sínu í suðurhluta Lundúna. Hann hafi að undanförnu glímt við hjartasjúkdóm.

Sessions er þekktastur fyrir þátttöku sína í pallboðsgrínþáttum eins og Whose Line Is It Anyway?, QI og Have I Got News for You.

Hann hafi einnig leikið í sjónvarpsþáttum á borð við Stella Street og Just William og kvikmyndum eins og Henry V í leikstjórn Kenneth Branagh og Gangs of New York í leikstjórn Martin Scorcese.

John Sessions was a panellist on QI's first ever episode: Series A, Episode One, 'Adam'. His incredible wit and encyclopaedic knowledge played a huge part in the show's history and everyone at QI is deeply saddened to learn of his passing. pic.twitter.com/F1cxzcBRae — Quite Interesting (@qikipedia) November 3, 2020

Þá fór hann með hlutverk breska forsætisráðherrans Edward Heath í myndinni The Iron Lady þar sem Meryl Streep fór með hlutverk Margaret Thatcher.

Sömuleiðis má nefna að hann fór með hlutverk Lord John Russell í bresku þáttunum Viktoríu.