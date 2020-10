View this post on Instagram

Yndislegi sonur okkar KIM í heiminn 13.oktober og allt gekk vonum framar og erum við óendanlega þakklát frábæru læknateymi Landsspítalanum og erum við í skýjunum með drenginn okkar 🙏 hann var 3072 GR og 48 cm (12 merkur) 🥰❤️ Our lovely son came in the world October 13th and everything went beyond expectations and we are infinitely grateful to Landsspítali's wonderful medical team and we are in the clouds with our boy 🙏 he was 3072 GR and 48 cm (12 marks) ❤️