Kallaðar druslur og hjónadjöflar á samfélagsmiðlum

Lára Clausen og Nadía Sif Líndal, sem komust með afgerandi hætti í fréttirnar eftir að hafa hitt ensku landsliðsmennina Phil Foden og Mason Greenwood á hótelherbergi eftir leik Íslands og Englands, fá það óþvegið á samfélagsmiðlum. Þar mega þær sæta smánun en enskar fótboltabullur eru ekkert lamb að leika sér við. Þær eru kallaðar druslur og sakaðar um að vera hjónadjöflar en Foden er giftur og faðir.

„Groupies like you have a special place in hell,“ er meðal ummæla sem falla í athugasemd á Instagramvegg annarrar þeirra. Nadía Sif er þegar búin að loka sínum Instagram-reikningi.

Alþingismaður biðst vægðar fyrir hönd stúlknanna

Helga Vala Helgadóttir alþingismaður og Þórey Vilhjálmsdóttir ráðgjafi eru meðal þeirra sem hafa séð sig knúnar til að rísa upp ungu konunum til varnar. Helga Vala bendir á að það hafi vissulega verið heimskulegt af hinu unga fólki að hittast vegna reglna um sóttvarnir.

„En getum við verið sammála um það að það sé algjör óþarfi að fara hamförum á samfélagsmiðlum með slíkum hroða að það mun augljóslega valda þessum ungu konum nokkrum skaða? Rétt upp hönd þið sem aldrei hafið gert neitt heimskulegt. Rétt upp hönd þið sem þakkið fyrir það á hverjum degi að samfélagsmiðlar voru ekki til þegar þið voruð á aldrinum 15-25,“ segir Helga. Og hún hvetur fólk til að hugsa sinn gang:

„Eigum við kannski að gefa þeim smá séns?“

Ógeðslegt áreiti sem þær verða fyrir

Önnur sem vekur máls á þessu er Þórey sem segist vera afar fegin því að vera miðaldra að glíma við Covid heiminn en ekki tvítug.

„Skil vel að það sé ansi snúið, er ekki viss um að ég hefði staðið mig vel á þeim aldri,“ segir Þórey og hvetur fólk til að rifa seglin í fordæmingum sínum.

„Eigum við ekki bara að sýna því skilning að það er auðvelt að gleyma sér og óþarfi að skamma og fordæma. Þetta er líklega allt besta fólk sem hittist á hóteli í vikunni og hver hefur ekki stigið feilspor á ævinni og þá sérstaklega á þessum aldri.“

Í athugasemd við færslu Þóreyjar segist Andrea Sigurðardóttir finna mikið til með „þessum stelpum. Það er skelfilegt að misstíga sig svona, hvað þá svo ungar, og enda í heimspressunni. Áreitið sem þær eru að verða fyrir er ógeðslegt.“

Opinber smánun harðneskjuleg

Vísir hefur fjallað ítarlega um þetta fyrirbæri sem er opinber smánun.

Meðal annars rætt við Hafstein Þór Hauksson dósent við lagadeild Háskóla Íslands en hann bendir á að mikilvægt sé að fólk sem vilji búa í réttarríki taki ekki þátt í að smána fólk opinberlega á samfélagsmiðlum verði því á mistök.

Hafsteinn Þór bendir á að opinber smánun hafi áður verið opinbert refsiúrræði en horfið var frá því bæði vegna þess að það telst með afbrigðum ómanneskjulegt og skaðlegt. Þessi smánun hefur nú gengið í endurnýjun lífdaga með internetinu.

Fleiri stíga ungu konunum til varnar og þeirra á meðal er Elísabet Ormslev söngkona.

Það er embarrassing hvað fullorðið fólk leyfir sér að kommenta á netinu. Þetta var 100% dómgreindarleysi hjá þessum stelpum, algjörlega, en ég skal kaupa kippu af bjór handa þeim sem gerðu ekki mistök og skitu uppá bak einhvern tímann fyrir eða um tvítugt. — Elísabet Ormslev (@elisabet_music) September 7, 2020

Auður Jónsdóttir rithöfundur þakkar almættinu fyrir að ekki voru til samfélagsmiðlar þegar hún var á sínum sokkabandsárum.