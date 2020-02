Jurgen Klopp, stjóri Liverpool, skaut aðeins á leikmenn Atletico Madrid eftir leik liðanna í Meistaradeildinni í vikunni og það virðist ekki hafa farið vel í leikmenn Atletico.



Klopp var ósáttur með hvernig lærisveinar Diego Simeone voru að henda sér í grasið og sagði að leikmenn spænska liðsins hafi reynt að lokka Sadio Mane í rautt spjald.



Samkvæmt heimildum ESPN voru stjörnur Atletico Madrid ekki ánægðir með ummæli Klopp og þau komu þeim á óvart. Heimildarmaður innan liðsins sagði að hann ætti að vera kurteis og einbeita sér að sínu liði.





