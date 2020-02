Arsenal úr leik eftir dramatík

Arsenal er úr leik í Evrópudeildinni þetta árið eftir að hafa farið alla leið í úrslitaleikinn á síðasta ári.



Skytturnar töpuðu í kvöld fyrir Olympiacos 2-1 eftir að hafa unnið fyrri leikinn 1-0. Leikurinn fór í framlengingu og réðust úrslitin á lokamínútum leiksins.



Staðan var markalaus í hálfleik en á áttundu mínútu síðari hálfleiks kom Pape Abou Cisse Grikkjunum yfir eftir hornspyrnu. 1-0 eftir venjulegum leiktíma og samanlagt 1-1. Því þurfti að framlengja.



Á 113. mínútu skoraði Pierre-Emerick Aubameyang og virtist vera skjóta Arsenal áfram. Eftir fyrirgjöf klippti hann boltann skemmtilega í netið með glæsilegri bakfallsspyrnu.





Arsenal have been knocked out of a European club competition having won the first leg away from home for the first time in the club's history.



