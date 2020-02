Tilfinningaþrungin ræða Brad Pitt á Óskarnum

Brad Pitt vann sín fyrstu Óskarsverðlaun fyrir leik á sunnudagskvöldið en hann fékk verðlaunin fyrir hlutverk sitt í Once Upon A Time ... in Hollywood.

Þetta var í fyrsta skipti sem Pitt fær Óskarinn fyrir leik en áður hafði hann fengið Óskar fyrir framleiðslu á kvikmyndinni 12 Years a Slave árið 2014.

Pitt hélt tilfinningaþrungna ræðu þegar hann tók við verðlaununum og talaði hann um að fólk ætti alltaf að búast við því versta í fólki en leita af því besta. Hann tileinkaði verðlaununum börnunum sínum en ræðuna má sjá hér að neðan.