Birkir á leið til Genoa

Landsliðsmaðurinn Birkir Bjarnason er á leið aftur til Ítalíu ef marka má ítalska blaðamanninn Gianluca Di Marzio.



Birkir lék frá október til desember í Katar undir stjórn Heimis Hallgrímssonar en hans samningur þar er runninn út og nú leitar hann sér að nýju liði.



Gianluca greinir frá því að allar líkur eru á því að Birkir semji við Genoa í ítölsku úrvalsdeildinni en hann hefur áður leikið á Ítalíu.





