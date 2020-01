Inter tapaði stigum og Birkir spilaði fyrsta leikinn fyrir Brescia

Inter tapaði stigum í toppbaráttunni á Ítalíu er liðið gerði 1-1 jafntefli við Lecce á útivelli í dag.



Markalaust var allt þangað til á 71. mínútu er Alessandro Bastoni skoraði en sex mínútum síðar jafnaði Marco Mancosu metin. Lokatölur 1-1.



Inter er með 47 stig, stigi á eftir Juventus, en Juventus leikur við Parma í kvöld.





