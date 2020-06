Bandaríski leikarinn og skemmtikrafurinn Carl Reiner er látinn, 98 ára að aldri. Reiner er einna þekktastur fyrir að vera skapari, framleiðandi, handritshöfundur og leikari í þáttunum The Dick van Dyke Show.

Reiner vann einnig náið með Mel Brooks og kom fram í myndum á borð við It's a Mad, Mad, Mad, Mad, World frá 1963, The Russians Are Coming, the Russians Are Coming frá 1966 og Ocean’s-myndunum frá árunum 2001 til 2007.

Reiner leikstýrði myndinni The Jerk með Steve Martin í aðalhlutverki frá árinu 1979 og þá kom hann fram í fjölda annarra sjónvarpsþátta, þar á meðal Two and a Half Men.

Carl Reiner var faðir leikarans og leikstjórans Rob Reiner, rithöfundarins Annie Reiner og listamannsins Lucas Reiner. Eiginkona hans, Estelle, lést árið 2008.