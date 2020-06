Hannes Óli: „Ég er ekki einu sinni búinn að sjá myndina sjálfur“

Leikarinn Hannes Óli Ágústsson hefur vakið mikla athygli fyrir túlkun sína á hinum æsta og reiða Íslending, Olaf, í nýjustu kvikmynd Will Ferrell, Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga.

Karakterinn sem Hannes leikur þykir með eindæmum fyndinn og þá sérstaklega fyrir vægast sagt æstan og einlægan áhuga sinn á laginu, Ja Ja Ding Dong.



Við slóum á þráðinn og fengum að heyra í Hannesi.

Hvernig tilfinningu hafðir þú fyrir myndinni áður en þú sást hana?

„Heyrðu, ég er reyndar ekki búinn að sjá myndina sjálfur. Er núna staddur í smá fríi á Borgarfirði eystra og er með svo takmarkað netsamband. Við erum á litlum sveitabæ og búin að vera með heimsókn hjá okkur svo að við höfum bara ekkert komist í það að horfa“.

Hvenær er svo planið að horfa?

Það er eurovisionkvöld framundan hjá okkur í kvöld og erum við búin að fá aðstöðu í öðru húsi þar sem er miklu betra netsamband. Við erum meira að segja búin að fá pössun svo að við verðum bara tvö, ég og konan mín. Ég verð að viðurkenna að við erum mjög spennt.

Hefur þú sjálfur fengið einhver viðbrögð eftir myndina?

„Já, aldeilis. Ég er búinn að fá fullt af mjög skemmtilegum skilaboðum og mikið af peppi. Ég er auðvitað alveg í skýjunum með það“.

Karakterinn hefur fengið mikla athygli á samfélagsmiðlum og nú fyrr í dag setti tvífari Hannesar, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, formaður Miðflokksins, þetta á Facebook .

Einnig hefur aðdáandi búið til gif af hinum æsta Olaf.







Bjóstu við því að karakterinn þinn fengi svona mikla athygli?

Nei, ég get ekki sagt það. Upprunalega var ég bara með eina senu. Í handritinu er ég bara skrifaður inn í atriðið með stöðumælasektina. En ég ákvað svo sjálfur að prófa karakterinn svolítið áfram. Leikstjórinn og Will voru báðir mjög opnir með það að leyfa fólki að spinna og hlutunum svolítið að gerast.

Hvattur til þess að taka karakterinn alla leið

„Svo þegar ballið var í félagsheimilinu þá var verið að hvetja alla áhorfendur til að biðja um lagið, Ja Ja ding dong. Þá byrjaði ég bara að öskra og tók þetta alla leið. Þetta þótti mjög skemmtilegt og fyndið og út frá þessu var ég eiginlega hvattur til að halda áfram með hann svona“.

Upphaflega var Hannes skrifaður inn í eina senu í myndinni. En svo ákvað hann sjálfur að prófa að taka karakterinn sinn aðeins lengra og þá var ákveðið að hafa hann í fleiri senum. Skjáskot

„Ég var algjörlega með lagið á heilanum eftir þessar tökur enda mjög grípandi. Þetta er svona smá Geirmundar Valtýs-stemmning“.

Heldur þú að þetta verði kannski næsti sumarsmellurinn á Íslandi?

„Haha, hver veit. Ég veit að gítargripin eru allavega komin á netið. Svo að þetta gæti orðið næsta útilegulagið“.

Hannes segir stemmninguna á setti hafa verið mjög góða og það hafi komið honum á óvart hvað allt var afslappað.

„Þetta var auðvitað mjög stórt production og miðað við það, þá kom mér svolítið á óvart hvað þetta var afslappað allt“.

Stemmning var líka mjög góð og mikill vilji hjá fólki að prófa sig áfram, spinna og sjá hvað myndi gerast. En það er auðvitað líka það sem einkennir svolítið Will Ferrell og hans stíl.

Will Ferrel mjög afslappaður og laus við stjörnustæla

Hvernig fannst þér að vinna með Will?

„Mér fannst það alveg frábært. Will er mjög skemmtilegur og afslappaður og það er mjög gaman að spjalla við hann. Hann er algjört íþróttanörd og getur talað endalaust um fótbolta.

Hann er líka algjörlega laus við einhverja stjörnustæla svo að andrúmsloftið var alltaf gott. Þetta var bara yfir það heila mjög gefandi reynsla og það stærsta sem ég hef tekið þátt í hingað til.

Ertu sjálfur eurovisionaðdáandi?

„Já, veistu, ég er það nefninlega. Ég er mjög mikill eurovisionaðdáandi og fylgist alltaf með. Vinahópurinn hefur skapað sér ýmsar skemmtilegar hefðir í kringum eurovision og við höfum mjög gaman af þessu, eins sérstakt fyrirbæri eins og eurovision er. Það eru yfirleitt einhver búningapartý og drykkjuleikir í kringum aðalkvöldið svo að við tökum þetta alla leið“.