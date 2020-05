Þór/KA fær liðsstyrk úr Kópavogi

Við bjóðum Berglindi Baldursdóttur (@berglindbald) velkomna í okkar frábæra hóp. // Our newest addition to the great squad we have, Berglind Baldursdóttir.

#4 #ViðerumÞórKA #fotboltinet #heimavollurinn pic.twitter.com/iMi1DXDjAk