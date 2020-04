Máli tónlistarmannsins Jóhanns Helgasonar gegn tónlistarrisunum Warner og Universal var vísað frá dómi í Los Angeles í Bandaríkjunum á föstudag.

Þetta kemur fram í Fréttablaðinu í morgun og hefur blaðið eftir Jóhanni að hann geti áfrýjað niðurstöðunni til æðra dómstigs. Erfiðara verði þó að sækja málið.

Málið að líkindum Saknaðar, lags Jóhanns, og You Raise Me Up, lags Norðmannsins Rolf Løvland.

Dómarinn André Birotte Jr. segir líkindi laganna ekki vera slíkt að þau jafngildi lagastuldi. Tók dómarinn jafnframt undir með tónlistarsérfræðingnum Lawrence Ferrara sem vann álit fyrir tónlistarrisana, en sagði jafnframt skýrslu sérfræðings Jóhanns gallaða og þar með ómarktæka.

Jóhann segir ennfremur í samtali við Fréttablaðið að það sé umhugsunarefni hve lengi dómarinn hafi beðið með að birta niðurstöðu sína. Sé hugsanlegt að hann hafi verið að bíða eftir niðurstöðu í öðru máli þar sem Ferrera skilaði einnig sérfræðiáliti fyrir tónlistarrisa.

Þá segir hann dómari ekkert tekið tillit til aðgengis Løvland að laginu Söknuði, svo sem þegar hann var á Íslandi.