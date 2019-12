Arsenal verður í pottinum er dregið verður í 32-liða úrslit Evrópudeildarinnar á mánudaginn en liðið gerði í dag 2-2 jafntefli við Standard Liege á útivelli í síðustu umferð riðakeppninnar.



Freddie Ljungberg vann sinn fyrsta leik með Arsenal er liðið hafði betur gegn West Ham á mánudagskvöldið en hann hreyfði mikið við liðinu í Belgíu í dag.





Here's our team in Belgium tonight... @DMavropanos handed a start @MatteoGuendouzi returns to the XI @ReissNelson9 and @EmileSmithRowe both start @LacazetteAlex leads the line #UEL







Markalaust var í hálfleik en Samuel Bastien og Selim Amallah komu Standard í 2-0. Alexandre Lacazette minnkaði mninn á 81. mínútu eftir stoðsendingu Bukayo Saka og Saka jafnaði svo sjálfur metin á 81. mínútu.



Lokatölur 2-2 en Eintracht Frankfurt fylgir Arsenal upp úr riðlinum þrátt fyrir að hafa tapað gegn Vitoria de Guimares á heimavelli 3-2.





FULL TIME: Standard Liege 2-2 Arsenal.



Bukayo Saka the star of the show for Arsenal as they come from behind to secure a draw. Into the next round for the Gunners.



